По словам министра, Венгрия и Украина не доверяют друг другу по ряду понятных причин.

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто на встрече с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой 29 января в Ужгороде не сказал ничего плохого, хотя мог.

Как сообщил Кулеба в интервью Укринформу, во время этих переговоров украинской стороне удалось "получить максимум". Встреча была "своевременной и полезной".

"Петер не сказал ничего плохого... А мог. Хочу акцентировать, что он правильно подчеркнул территориальную целостность - что Венгрия признает и уважает территориальную целостность Украины", - сказал Кулеба.

Во время встречи обсуждались "опасения по поводу намерений друг друга".

"Объяснили друг другу все. Венгры испытывают недоверие к нам, у нас есть недоверие к ним - из-за разных обстоятельств, это понятно. И то, что мы все проговорили, я считаю, что это очень важно", - заявил дипломат.

Украина - Венгрия: важные новости

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 29 января, Венгрия заявила о своей готовности к компромиссу, который позволит профинансировать предложенный Евросоюзом пакет помощи Украине из бюджета блока накануне экстренного саммита 1 февраля.

Вчера, 29 января, Петер Сийярто прибыл в Украину. После переговоров состоялась совместная пресс-конференция Сийярто, министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Во время мероприятия Сийярто прокомментировал разблокирование Венгрией помощи от Евросоюза Украине на сумму 50 млрд евро. Он не стал уточнять, готова ли его страна изменить позицию по этому вопросу. Министр только подчеркнул, что этот вопрос не является двусторонним вопросом Венгрии и Украины. "Мы будем это обсуждать не здесь, а в Брюсселе", - заявил Сийярто.

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