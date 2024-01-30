Премьер Венгрии заявил, что Брюссель ведет против Будапешта идеологическую войну.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пожаловался на шантаж со стороны Европейского союза, которым Венгрию заставляют разблокировать помощь Украине. Об этом он заявил в интервью французской газете Le Point.

Орбан обвинил ЕС в том, что они встали на "империалистический" путь, где становится "все меньше суверенных государств".

"Все чаще, независимо от того, какие у вас права по договорам, какие разумные аргументы вы им приводите, вас пытаются заставить делать то, чего вы не хотите. В последние годы Брюссель ведет против Венгрии идеологическую войну и постоянно пытается нас шантажировать. Даже председатель комитета на последней сессии парламента публично заявил, что Венгрия не получит причитающихся ей средств ЕС, пока не откажется изменить свою позицию по миграции и гендерным вопросам", – заявил Орбан.

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Кроме того, венгерский премьер заявил, что из-за позиции ЕС в отношении Украины в Венгрии наступит "Армагеддон".

"Это своеобразный гайд шантажа. Мол, если мы будем действовать как суверенная страна, то Венгрия сразу попадет под огромную финансовую блокаду, а украинский вопрос будет связан с верховенством права. Эти два вопроса не имеют никакого отношения друг к другу! Тогда в Венгрии будет Армагеддон. Зная Брюссель, они могут это сделать", – сказал Орбан.

Скандальный политик также в очередной раз раскритиковал идею предоставления Украине денежной помощи. Он сказал, что война "не закончится на поле боя" и призвал стороны "сесть за стол переговоров".

Помощь от ЕС: что надо знать

В декабре 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите Евросоюза в Брюсселе наложил вето на помощь Украине в виде 50 млрд евро. 1 февраля состоится саммит, во время которого лидеры страны-членов ЕС еще раз попытаются достичь решения относительно пакета помощи Украине.

29 января Financial Times сообщил, что Брюссель ударит по экономике Венгрии, если Орбан будет блокировать помощь Украине. На фоне этого премьер Венгрии сказал, что готов пойти на компромисс.

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