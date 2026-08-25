На Днепропетровщине эвакуация после взрывов: власти говорят о 'военном преступлении'

Ганжа подтвердил, что в результате взрыва погиб один человек, ещё 11 человек получили ранения.

Во вторник, 25 августа, в Песчанке Самаровского района Днепропетровской области прогремел взрыв, в результате которого погиб один человек, еще 11 человек пострадали, сообщил в Telegram председатель Днепропетровской ОГА (ОВА) Александр Ганжа.

Ганжа отметил, что работает на месте военного преступления и уже провел совещание с правоохранителями, спасателями, а также представителями местной власти.

"Работаю в Песчанке Самаровского района на месте военного преступления", – говорится в сообщении главы Днепропетровской ОГА.

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Он подтвердил, что в результате взрыва погиб один человек, ещё 11 человек получили ранения. Также три частных дома разрушены, а ещё 15 – повреждены. Людей из эпицентра взрыва эвакуировали.

"Поручил местным властям максимально быстро организовать ликвидацию последствий. Правоохранителям – обеспечить порядок, охрану уцелевшего имущества и документирование военного преступления", – сообщил Ганжа.

Он добавил, что доступ к опасной территории ограничен. На месте находятся следователи, криминалисты и все необходимые службы.

В сети уже появились видео, на которых видно, что взрывы были очень сильными, и сразу вспыхнул пожар. В жилом доме выбиты окна и двери, здание повреждено.

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Также мы писали, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал союзников ввести более жесткие санкции против российского военно-промышленного комплекса. Сибига подчеркнул, что Россия намеренно нанесла удар по обычному торговому центру в Кривом Роге, а затем нанесла повторный удар, когда на место происшествия прибыли спасатели. По его мнению, такие варварские двойные удары направлены на то, чтобы причинить как можно больше жертв среди гражданского населения.

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