Британские чиновники считают, что замороженные российские активы могут стать полезным инструментом в будущих мирных переговорах.

В политике реальность редко совпадает с риторикой, а реальность такова, что Великобритания, вероятно, никогда не сможет конфисковать российские активы, пишет Politico.

Издание поговорило с юристами по санкциям и политическими экспертами, и все они отмечают, что несмотря на все громкие заявления нет и никогда не будет никаких законных прав на получение замороженных российских денег, собственности или других активов.

В течение нескольких месяцев после войны Великобритания заморозила некоторые российские активы, сделав несколько громких заявлений, включая принудительную продажу футбольного клуба "Челси" Романа Абрамовича. Но эксперты по политике подчеркивают, что между замораживанием активов и их арестом есть большая разница.

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Замораживание активов рассматривается как юридически соразмерное, поскольку является временным шагом. Хотя власти могут использовать прибыль, полученную от инвестирования денег, как согласился сделать ЕС, сами активы теоретически в какой-то момент будут возвращены. С другой стороны, их окончательная конфискация может иметь серьезные юридические последствия.

Высокопоставленный консерватор и председатель специального комитета казначейства Харриет Болдуин ранее заявила POLITICO, что Великобритания не может "выходить и беспорядочно конфисковывать активы людей", поскольку "это сделало бы нас клептократическим режимом".

Инструмент для переговоров

Помимо юридических вопросов, связанных с прямым арестом активов, британские чиновники осознают, что замороженные российские активы могут стать полезным инструментом в будущих мирных переговорах.

"Если вы хотите посадить Путина за стол переговоров, какие еще инструменты у вас остались?", - сказала директор по глобальному охвату аналитической компании Kharon Фрейя Пейдж.

И наоборот, по ее словам, конфискация активов на постоянной основе сделает такие переговоры менее вероятными.

"Арест активов делает санкции неэффективным инструментом, потому что они не делают того, для чего созданы", - сказала Пейдж. "Санкции не для того, чтобы наказывать. Они должны посадить людей за стол переговоров".

Кроме того, отмечают юристы, существуют опасения, что конфискация активов РФ может сдержать инвестиции в валюту или помешать другим странам депонировать средства в центральном банке.

"Не существует прямого юридического прецедента" конфискации активов. Это совершенно неизведанная правовая территория", - отмечают они.

Замороженные активы РФ - что известно

Европейский Союз подготовил закон, согласно которому Украина начнет получать прибыль от замороженных российских активов уже в июле.

Предложения, требующие поддержки всех государств-членов, предусматривают введение налога на непредсказуемую прибыль, полученную от замороженных резервов, с целью использования примерно 3 миллиардов евро в год для финансирования поставок оружия в Украину.

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