Элейн Чао отметила, что события в Вашингтоне очень задели ее, как и многих американцев.

Министр транспорта США Элейн Чао подала в отставку в связи с попыткой захватить Капитолий сторонниками президента США Дональда Трампа.

Об этом она сообщила в Twitter.

Элейн Чао отметила, что события в Вашингтоне очень задели ее, как и многих американцев.

В должности Чао останется до 11 января и поможет передать дела преемнику Питеру Буттиджеджу.

Элейн стала первой из министров, подавшей в отставку после штурма Капитолия.

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Штурм Капитолия в Вашингтоне: детали

Накануне вечером, 6 января, сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса США в Вашингтоне, где проходило утверждение голосов выборщиков, отдавших победу на президентских выборах Джо Байдену. Заседание было прервано и возобновилось только через несколько часов. К утру 7 января Конгресс утвердил победу Байдена. Трамп заявил о готовности организованно передать власть новому президенту 20 января.

В результате протестов были задержаны более 50 человек. Для вытеснения демонстрантов были направлены дополнительные силы полиции и Национальная гвардия. В Вашингтоне введен режим ЧС и комендантский час.

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Автор: Денис Прядко