Власти в Пекине публично призывают граждан выискивать шпионов везде.

Власти Китая решили привлечь все население страны к контршпионской деятельности. Об этом говорится в заявлении Министерства государственной безопасности КНР в местной соцсети WeChat.

"Сейчас обстановка антишпионской борьбы является тяжелой и сложной. Она не только требует от органов национальной безопасности играть роль специализированных контрразведывательных агентств, но также требует широкого участия людей и совместного предотвращения, чтобы усилить противошпионскую национальную безопасность людей", – говорится в заявлении.

Как пишет Reuters, призыв популяризировать антишпионскую работу среди народных масс стал одним из последствий ужесточения антишпионского законодательства в Китае. Новый профильный закон как раз вступил в силу в июле. Он в частности запрещает передачу за границу информации, связанной с национальной безопасностью и интересами.

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Поскольку в законе нет исчерпывающего перечня того, какую именно информацию нельзя передавать, в США уже успели заявить, что теперь иностранные компании в Китае могут подвергнуться притеснениям из-за своей обычной коммерческой деятельности.

Кроме того новый закон позволяет властям почти беспрепятственно получать доступ к любым электронным данным, в частности к информации о личном имуществе.

За последние годы Китай арестовал и задержал десятки китайских и иностранных граждан по подозрению в шпионаже, в том числе главу японского производителя лекарств Astellas Pharma в марте.

Подготовка к войне, как возможный контекст антишпионской истерии в Китае

Как недавно писал УНИАН, финансовый аналитик Дж. Кайл Басс обратил внимание на то, что Китай начал скрывать от Запада статистическую информацию об экономической ситуации у себя. То есть теперь она тоже стала частью "национальных интересов". Эксперт считает это частью подготовки Китая к войне за Тайвань.

В марте правитель Китая Си Цзиньпинь публично заявил, что государство должно готовиться к большой войне. В одном из выступлений он заявил генералам, что они могут "смело сражаться", вероятно, имея в виду подготовку к вторжению на Тайвань.

Подобные заявления выглядят довольно тревожно на фоне увеличения китайского военного бюджета. Темпы его увеличения значительно опережают общие темпы роста китайской экономики.

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