Речь идет о предоставлении около 100 танков.

Канцлер Германии Олаф Шольц откладывает окончательное решение о том, предоставлять ли Украине высокотехнологичные танки для ее войны с Россией, несмотря на давление со стороны нескольких других высокопоставленных чиновников.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением этого вопроса.

План, выдвинутый вице-канцлером и министром экономики Робертом Хабеком и министром иностранных дел Анналеной Бербок, предполагает предоставление около 100 танков.

Первоначально решение по этому вопросу ожидалось на этой неделе. Но сейчас канцлер утверждает, что Германия должна сначала достичь общей позиции с западными союзниками по этому вопросу, прежде чем поставлять такую тяжелую военную технику.

"Я считаю, что это именно тот вопрос, в котором для Германии было бы серьезной ошибкой играть особую роль и идти по особому пути", - отметил он.

Министры иностранных дел стран НАТО обсудили военную поддержку Украины в среду и четверг, но не сообщили никаких подробностей относительно поставок танков.

Ранее немецкие официальные лица исключали поставку в Киев более сложной военной техники, такой как танки, несмотря на историческое решение Берлина в феврале поставить Украине противотанковые и зенитные ракеты, мотивируя это тем, что обучение украинских солдат их использованию займет недели или месяцы.

Но поскольку оказалось, что война, скорее всего, продлится дольше, официальные лица говорят, что они начали рассматривать возможность боевых поставок, которые Украина могла бы использовать на более позднем этапе, отмечает издание.

Ранее министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина нуждается в поставках тяжелого вооружения от НАТО на фоне предстоящих боев за восток и юг страны.

Этому предшествовала информация о согласии Вашингтона способствовать передаче Украине советских танков.

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