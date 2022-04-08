Украине необходимо современное оружие, которое используют страны НАТО, вместо советского.

Украина должна как можно быстрее получить оружие, которое используют страны НАТО.

Об этом говорится в обращении министра обороны Украины Алексея Резникова к государствам-партнерам Украины.

"Мы хотим как можно быстрее освободить захваченные врагом территории. Ведь весь мир видел, какие зверства совершила русская армия в Буче и других пригородах Киева. Надо спасти наших людей от геноцида. Для этого нам нужно другое оружие. Во-первых, необходимы системы ПВО и боевые самолеты, чтобы защитить наших граждан и нашу армию от ракет и ударов авиации. Во-вторых, нам нужно дальнобойное оружие. Речь идет о Long-Range Artillery Missile complexes, РСЗО и тяжелой артиллерии. Это позволит держать врага на расстоянии, не подпуская его к нашим городам", - отметил глава Минобороны.

В-третьих, по его словам, Украине нужны танки и бронетехника, чтобы прорвать оборону оккупантов и освободить захваченные территории.

"В-четвертых, нам нужны противокорабельные ракеты. Чтобы уничтожить вражеский флот и деблокировать порты на Черном море. Ведь без портов мы не сможем торговать, в том числе продовольствием. Что повлечет глобальный продовольственный кризис. В-пятых, нам нужны разведывательные и ударные беспилотники", - пояснил министр.

При этом, как подчеркнул Резников, есть очень важный нюанс: ранее Украина делала акцент на получении оружия советских образцов.

"Это логичное решение, ведь это оружие может сразу идти в бой, мы умеем его использовать. Оно быстро усилит оборону в критический период. Но нужного нам советского оружия немного. Часто оно в ненадлежащем состоянии, ведь изготовлено 30-40 лет назад. Для него недостаточно боеприпасов. При таких условиях полученное нами советское оружие усилит Украину лишь на короткое время. Поэтому Украина должна как можно быстрее получить оружие, которое используют страны НАТО. Это лучшее решение по многим соображениям", - сказал министр.

Он заверил, что украинские военные очень быстро овладеют новым оружием.

"Они уже показали, что способны чрезвычайно эффективно использовать западные комплексы в боевых условиях. Доказательство этому - потери врага, которые я упомянул в начале. Мы призываем предоставить нам тяжелое оружие как можно скорее", - отметил Резников.

Как сообщал УНИАН, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены Альянса настроены помогать больше Украине в среднесрочной и долгосрочной перспективе.