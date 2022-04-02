Танки позволят ВСУ наносить артиллерийские удары по врагу на дальнем расстоянии.

Администрация Байдена обсуждает помощь в передаче Украине танков советского производства для укрепления обороны на Донбассе.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на официального представителя США.

Накануне от президента Владимира Зеленского поступил запрос на передачу тяжелого вооружения для ВСУ, которым украинские военные умеют пользоваться.

Издание отмечает, что это первый случай за всю войну, когда Соединенные Штаты могут помочь перебросить танки.

Поставки состоятся в ближайшее время, однако количество единиц техники чиновник не назвал.

Танки позволят ВСУ наносить артиллерийские удары на дальнем расстоянии по российским объектам на Донбассе.

Как писал УНИАН, сегодня Пентагон объявил о дополнительной военной помощи Украине в размере 300 миллионов долларов.

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