Также канцлер Германии сказал о важности обеспечения транзита российского газа в Европу через территорию Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц допустил, что может рассмотреть вопрос о будущей остановке ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в случае вторжения России в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Шольц сказал в Берлине на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

В частности, его спросили о будущем газопровода "Северный поток-2", и будет ли считаться этот проект политическим, а не экономическим, если произойдет военное нападение РФ с помощью войск, стянутых к границам Украины.

"Четко понятно, что придется заплатить высокую цену, и что все надо обсудить, если произойдет военное вторжение в Украину", - подчеркнул Шольц.

Также он сказал о важности обеспечения транзита российского газа в Европу через территорию Украины.

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Как сообщал УНИАН, 22 июля 2021 года Посольство США в Украине опубликовало совместное заявление США и ФРГ по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих климатических целей. Согласно договоренностям, США и Германия обещают не допустить использования Россией энергоносителей в качестве оружия против Украины.

"Северный поток-2": что известно

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Оператором газопровода является компания Nord Stream 2 AG, 100% акций которой принадлежат "Газпрому".

10 сентября 2021 года в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

Для запуска "Северного потока-2" необходима его сертификация немецкими органами. Эта процедура была начата, однако 16 ноября приостановлена. После сертификации немецкими органами разрешение на эксплуатацию должна дать Еврокомиссия. Без одобрения со стороны ЕК газопровод не может быть запущен.

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