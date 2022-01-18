Министр иностранных дел Германии озвучила угрозу в сторону РФ после общения с Лавровым.

Одно действие Российской Федерации – использование энергетики в качестве "оружия", повлечет последствия для газопровода "Северный поток-2".

Угрозу в сторону РФ озвучила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок после переговоров c главой российского МИДа Сергеем Лавровым, пишет "РИА Новости".

"Мы снова и снова подчеркивали на самых разных уровнях: если энергетика будет использоваться как оружие, то это будет иметь соответствующие последствия, в том числе и в связи с этим трубопроводом", – заявила глава МИД Германии.

Чиновница также высказалась о сертификации проекта "Северный поток-2". Бербок подчеркнула, что все энергетические инфраструктурные проекты должны соответствовать европейскому энергетическому законодательству.

Читайте такжеВ Сенате США объяснили, почему сейчас не стоит ждать санкций против "Северного потока-2""В нашем коалиционном договоре нового правительства мы подчеркнули, что по инфраструктурных проектам, и это касается всех энергетических инфраструктурных проектов, в том числе и "Северного потока-2", действует европейское энергетическое законодательство... Поэтому сейчас ведется процедура сертификации этого проекта. Пока эта процедура приостановлена", – сказала министр.

Что нужно знать о проекте "Северный поток-2" – справка УНИАН

Проектом "Северный поток-2" запланирована прокладка двух ниток трубопровода от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Общая мощность ниток газопровода должна составлять 55 млрд кубометров голубого топлива в год.

"Северный поток-2" проложили в обход Украины. Киев предупреждал, что власти РФ могут использовать трубопровод в качестве "оружия".

10 сентября 2021 года в РФ похвастались, что строительство "Северного потока-2" закончилось. В начале октября стало известно, что первую нитку трубопровода начали заполнять голубым топливом.

"Северный поток-2" сможет полноценно работать после того, как пройдет сертификацию.

В ноябре появилась информация, что процедура сертификации трубопровода приостановлена. Чтобы этот процесс продлился, оператору "Северного потока-2" нужно привести свою организационно-правовую форму в соответствие с законодательством Германии.

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