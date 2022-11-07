Иранские БПЛА убивают мирных украинцев.

Внутренний конфликт разгорелся в Иране из-за поставок России дронов-камикадзе, которые Москва использует для атак мирных городов Украины.

Как пишет The Guardian, о необходимости прекращения поставок оружия РФ заявил консервативный священнослужитель Масих Мохаджери. Он назвал Россию явным агрессором в развязанной войне против Украины.

Бывший посол Ирана в Москве намекнул, что министерство иностранных дел, возможно, держали в неведении как Кремль, так и иранские военные.

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Мохаджери отметил, что Иран должен был посоветовать России соблюдать международные правила, запрещающие посягательство на территорию других стран, а также запретить ей использовать в Украине иранские беспилотники.

Россия использует на войне в Украине иранские дроны-камикадзе

Президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на данные разведки сообщал, что Россия заказала у Ирана около 2,4 тысячи дронов-камикадзе.

Только 5 ноября Иран впервые признал поставку ударных дронов России. Однако там заявили, что эти поставки происходили якобы за несколько месяцев до полномасштабного вторжения.

Вместе с тем в США утверждают, что Иран отправлял России дроны уже после вторжения 24 февраля.