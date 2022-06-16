Литовские депутаты призвали другие европейские государства последовать их примеру.

Сейм Литвы признал принудительный вывоз украинцев в Россию депортацией украинского народа и призвал международное сообщество поступить также.

Как сообщает Delfi, за принятие такой резолюции проголосовали 50 депутатов.

Сейм в резолюции признал, что проводимая вооруженными силами, политическим и военным руководством России масштабная вооруженная агрессия и принудительный вывоз населения Украины в Россию или на временно оккупированные Россией территории являются депортацией украинского народа.

"От агрессивной России, было ли это 80 лет тому назад, или сегодня, мы, увы, не можем ожидать ничего нового - происходят те же самые преступления против человечности, высылки, проводится такая политика, которая может отдельные страны, а, вероятно, и целые регионы обрекать на возможный голод или другие страшные вещи", - отметила одна из инициаторов проекта Радвиле Моркунайте-Микуленене из Консервативной партии Литвы.

В резолюции осуждается изгнание из своих домов и принудительная депортация в РФ или на подконтрольные ей территории более миллиона гражданских лиц, чтобы уничтожить украинскую идентичность.

Подчеркивается, что среди этих гражданских лиц были депортированы и 200 тыс. детей. Парламент высказался за то, чтобы геноцид украинского народа был остановлен правовыми средствами, а депортированным людям были созданы условия для возвращения в Украину или выезда в другую безопасную страну.

Также сейм Литвы обратился в этой резолюции к другим государствам, чтобы были привлечены к уголовной ответственности лица, которые организуют депортацию жителей Украины или причастны к ней, участвуют в принудительной депортации, совершают преступления против человечности, геноцид и другие военные преступления.

"Сейм уверен, что справедливость восторжествует только тогда, когда к уголовной ответственности будут привлечены руководители России, другие высокопоставленные организаторы преступлений и непосредственные исполнители военных действий и депортации украинского гражданского населения", - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, 2 июня после трех месяцев полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины Сенат Ирландии принял резолюцию, признающую действия РФ геноцидом против украинского народа.

По состоянию на 25 мая 2022 года парламенты шести стран признали действия России геноцидом.

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