Центр будет площадкой для культурной дипломатии между странами, представит Украину, ее культуру и самобытность в Литве.

В столице Литвы Вильнюсе открыли первый в Европейском Союзе Украинский центр для граждан, которые были вынуждены выехать из Украины.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, он создан по инициативе первых леди двух стран - Елены Зеленской и Дианы Науседене. Помещение для него предоставил Университет Витовта Великого.

По замыслу, Украинский центр станет местом обучения, профориентации, психологической помощи, отдыха для детей, молодежи и взрослых. Здесь можно будет оставить детей на внешкольные занятия, посетить лекции, образовательные курсы или уделить время хобби.

Центр также будет площадкой для культурной дипломатии между странами, представит Украину, ее культуру и самобытность в Литве, будет участвовать в академической деятельности, здесь будут проводить творческие встречи, концерты, другие мероприятия.

"Мы хотели, чтобы у украинцев, которые из-за войны были вынуждены приехать в Литву, появилось по-настоящему родное место. Чтобы центр действительно был центром, куда можно обратиться по любому вопросу – за помощью или общением. Чтобы здесь можно было учиться, проводить досуг. Приобщиться к культурному мероприятию или образовательному курсу", – сказала Елена Зеленская.

Отмечается, что с начала российской агрессии Литовская Республика приняла более 50 тысяч украинских вынужденных переселенцев.

Как сообщал УНИАН, в Украине с мая 2022 отменили некоторые выплаты внутренне перемещенным лицам.