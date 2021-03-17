Вашингтон не спешит выполнять санкции, которые сам же ввел, позволяя Кремлю достроить газопровод в обход Украины.

Растет беспокойство, что агрессивное лоббирование бизнес-кругов Германии добилось появления договоренностей с чиновниками среднего звена в Госдепартаменте и Совете национальной безопасности США. И теперь они умышленно затягивают исполнение санкций, нацеленных остановить любимый проект Владимира Путина - газопровод "Северный поток-2".

Задержка не просто игнорирует прямые указания Конгресса, но и позволяет России завершить уже на 90% готовую ГТС к июню. Об этом в своей статье пишет старший научный сотрудник Atlantic Council Даян Фрэнсис. Такая возможность злит и беспокоит как демократов, так и республиканцев в американском парламенте. Они говорят, что жесткие санкции, принятые в декабре 2020 года, требуют только, чтобы администрация в Белом доме идентифицировала, а затем облагала санкциями всех, кто причастен к строительству "Северного потока-2" чтобы он оставался незавершенным.

Письма, призванные надавить на правительство США, были отправлены, а представители Конгресса и Госдепартамента провели встречи. Но никакого прорыва нет. Один из авторов санкций сенатор Тед Круз пошел дальше и заблокировал слушания об утверждении Уильяма Барнса главой ЦРУ в знак протеста.

Читайте такжеForeign Policy: Германия никогда не откажется от "Северного потока-2""Я отменю свою блокировку, когда администрация Байдена выполнит обязательство ввести санкции против кораблей и компаний, которые строят газопровод Путина", - написал Круз в Twitter.

Между тем, Путин не говорит ни слова и просто делает свое. Как только Джо Байден стал президентом США, Россия возобновила строительство сомнительного "Северного потока-2". 7 кораблей теперь участвуют в работах. Эта флотилия пытается закончить газопровод до выборов в Германии, которые запланированы на осень 2021 года. После них партия "Зеленых", выступающая против российской "трубы", может войти в состав правительства.

Казалось, что сага вокруг "Северного потока-2" закончилась после того, как США одобрили новые санкции в конце 2020 года. Но она до сих пор затягивается без каких-либо объяснений. Зачем эти задержки, если санкции получили большую поддержку и даже сам президент Байден назвал газопровод "плохой сделкой для Европы"? И почему Путин так торопится достроить "Северный поток-2", если "Зеленые" в Германии, скорее всего, не сертифицируют его для запуска?

"В Украине и большей части Европы создается впечатление, что США позволяют Кремлю закончить "Северный поток-2". Трудно поверить, что это именно то, чего хочет президент Байден. Но решение не исполнять законы про санкции США и отказ вводить эти санкции против многочисленных судов и компаний, которые открыто участвуют в прокладке трубопровода, соответствует политике защиты российского "Северного потока-2"", - сказал управляющий директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Читайте такжеThe Telegraph: "Северный поток-2" развенчал миф о моральном лидерстве МеркельБыли сообщения, что директор Совета национальной безопасности по вопросам Европы Аманда Слоат предостерегла против слишком быстрого продвижения дополнительных санкций против газопровода. Ведь администрация как раз пытается восстановить отношения США с Германией. Один бывший чиновник из сферы национальной безопасности, приближенный к Белому дому, тоже сказал: "Многие люди в администрации чувствуют, что с немцами поступили очень несправедливо. И они хотят поставить отношения с ними на ноги".

Фрэнсис признает, что никто не сомневается в том, что американские отношения с Германией очень важны. Однако, сомнений не вызывает и то, что Берлину не стоило поддерживать российский газопровод, против которого выступали большинство европейцев и который сделает континент более зависимым от Кремля. Другое стратегическое беспокойство в том, что газопровод обходит Украину, которая сейчас держит оборону против дальнейшей агрессии России на ее восточной границе. "Северный поток-2" сделает украинскую ГТС устаревшей и уберет ключевое препятствие для большой военной эскалации со стороны Кремля. Немцы пообещали позаботиться, что транзит российского газа через Украину продолжится. Но это то обещание, выполнить которое может только Путин.

Похоже, лоббисты добились успеха в закреплении искаженного утверждения о том, что Германия - жертва, а не партнер России в строительстве газопровода. Реальность в том, что немецкие промышленники заключили соглашение с Путиным, чтобы получать выгоду от откачки российского газа со скидкой и создать собственный европейский газовый хаб, став его дистрибьютором. Германия продвигала проект несмотря на все протесты со стороны США и большинства в Европейском парламенте, который дважды осудил "Северный поток-2" как угрозу для безопасности.

Читайте такжеThe Globalist: "Северный поток-2" уничтожит единство США и Европы, если Берлин не изменит свое поведениеДругая причина, которую называют для оправдания задержки в исполнении санкций, - это утверждение, что отсутствуют доказательства, которые бы позволили идентифицировать ответственные компании и суда. Но члены комитета Палаты представителей по иностранным делам от обеих партий еще несколько недель назад направили письмо госсекретарю Энтони Блинкену с перечнем причастных к российской "трубе". А Морская администрация Дании постоянно публикует названия кораблей и их владельцев.

"Время для того, чтобы можно было хоть что-то сделать, прежде чем газопровод будет построен, заканчивается. Я думаю, нам нужно действовать очень быстро", - сказала член комитетов по иностранным делам и Вооруженным силам Джин Шахин.

Оппоненты "Северного потока-2" в Вашингтоне и по всей Европе уверены, что скорость сейчас очень важна, чтобы не позволить Путину навязать эту проблему.

"Россия хочет физически закончить газопровод как можно скорее. Если он будет существовать и физически будет подключен, Кремль откровенно сделает то, что уже делал в прошлом. Он просто остановит транзит газа из России в Украину. Кремль сделает это посреди зимы и поставит Европу перед простым выбором: или использовать несертифицированный, опасный и не соответствующий всем требованиям, но достроенный "Северный поток-2", или остаться без газа для отопления", - пояснил советник руководителя компании "Нафтогаз" Вадим Гламаздин.

Читайте такжеEUObserver: ЕС пора определиться, как обращаться с тиранами вроде ПутинаВ 2016 году во время Экономического форума в Санкт-Петербурге председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер объявил, что после запуска "Северного потока" и "Турецкого потока" его компания выведет из эксплуатации тысячи километров трубопроводов и компрессорные станции в центральном коридоре, который ведет в Украину. Были сообщения о том, что участки газопровода уже были демонтированы вблизи украинской территории.

"Именно поэтому немецкие или российские обещания сохранить украинскую линию транзита вызывают такое недоверие. Сама украинская ГТС может и останется неприкосновенной, но газопроводы, которые несли российский газ в Украину, прекратят свое существование. А Европа станет заложницей газа Путина, цен Путина и требований Путина", - говорится в статье.

История "Северного потока-2"

Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух ветвей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже действующим "Северным потоком-1".

Учитывая санкции, которые приняла Палата представителей Конгресса США в законопроекте о американский оборонный бюджет, компании, занимающиеся строительством газопровода "Северный поток-2", не смогли его достроить.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британо-Нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

По данным СМИ, новоизбранный президент США Джо Байден намерен сделать все, чтобы "Северный поток-2" не был построен.

4 ноября 2020 года в СМИ появилась информация о том, что Конгресс США хочет расширить санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

4 декабря 2020 года Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о том, что сомневается, что позиция США по "Северному потоку-2" изменится после начала президентской каденции Джо Байдена.

6 декабря 2020 года исполняющая обязанности посла США в ФРГ Робин Куинвилл призвала ЕС и Германию объявить мораторий на строительство газопровода "Северный поток-2".

9 декабря 2020 года Палата представителей Соединенных Штатов одобрила оборонный бюджет на следующий год с расширенными ограничениями против российского газопровода "Северный поток-2".

Строительство газопровода "Северный поток-2" возобновилось 11 декабря.

29 декабря 2020 года стало известно о том, что Палата представителей преодолела вето Трампа на оборонный бюджет США с санкциями по "Северному потоку-2".

Соединенные Штаты призывают европейских союзников и частные компании прекратить работы по построению газопровода "Северный поток-2", и готовят более широкие санкции в отношении российского проекта.

Сенат США утвердил оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, в котором предусмотрены новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

7 января 2021 года в Германии основали фонд для поддержки достройки "Северного потока-2".

13 января 2021 года Госдепартамент США уведомил европейские компании, причастные к строительству газопровода "Северный поток-2", о риске введения новых санкций.

18 января 2021 года США предупредили союзников в Европе о намерении ввести санкции против российского корабля "Фортуна", который участвует в строительстве газопровода "Северный поток-2".

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Перевод: Лесь Дымань