Издание допускает, что администрация Байдена может позволить Москве достроить газопровод в обход Украины ради улучшения отношений с Германией.

Президентство Дональда Трампа началось с утверждений, что он выполнит все прихоти России. Но может случиться так, что его администрация закончит свою работу, уничтожив ключевую стратегическую цель Владимира Путина. Разве что Конгресс этому помешает.

Читайте такжеBloomberg: Россия не сможет запустит "Северный поток-2", даже если его достроитОб этом пишет Wall Street Journal в редакционной статье, добавляя, что речь идет о газопроводе "Северный поток-2". Проект стоимостью 11 миллиардов долларов должен доставлять российский газ в Германию через Балтийское море. Администрация Трампа была против этого российского проекта, потому что хотела ограничить российское влияние на союзников США. В прошлом месяце Госдепартамент ужесточил санкции, чтобы заморозить газопровод раз и на всегда.

Палата представителей и Сенат приняли прошлым летом решение, которое превратило этот подход администрации в закон. Его положения включены в "Закон о разрешении на государственную оборону". Это ежегодное решение в сфере оборонной политики. В этом году работа над ним должна завершиться в ближайшие недели.

Но, как пишет Wall Street Journal, существуют сплетни, что некоторые члены Конгресса сомневаются в новых санкциях против "Северного потока-2". Поэтому нет гарантии, что они войдут в окончательную версию оборонного законопроекта.

"Москва надеется, что во времена администрации Джо Байдена она сможет возобновить строительство "Северного потока-2". Она много инвестировала в газопровод, потому что он сильно увеличит зависимость Западной Европы от российского газа. Проект также поможет Москве достичь цели по изоляции стран Восточной Европы, таких как Украина и Польша, отрезав их от текущих каналов поставки энергоносителей", - говорится в статье.

Издание добавляет, что администрация Трампа с помощью Конгресса замедлила "Северный поток-2". Швейцарская компания Allseas прекратила строительные работы в конце прошлого года, когда осталось достроить 150 километров трубопровода.

Читайте такжеSüddeutsche Zeitung: Байден может разблокировать "Северный поток-2""Если "Закон о разрешении на государственную оборону" расширит санкции США на компании, которые обеспечивают страхование и финансирование проекта, он потеряет жизнеспособность", - пишет издание.

Однако, часть внешнеполитического истеблишмента хочет ослабить давление из-за страха, что это навредит отношениям между США и Германией. Это правда, что Трамп иногда неоправданно давил на Берлин. Wall Street Journal уверяет, что выступает против решения Трампа вывести американские войска из Германии.

Но энергетическая политика - это та сфера, в которой Вашингтон оправданно требовал от Берлина солидарности. Однако, немецкая сторона отказалась пересмотреть свою поддержку "Северного потока-2" даже после отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля и оппозиционера Алексея Навального. Во времена администрации Трампа некоторые либералы провозгласили немецкого канцлера Ангелу Меркель "лидером свободного мира". Но немецкая политика в отношении "Северного потока-2" меркантильна и аморальна.

"Следующая администрация демократов хочет более тесного сотрудничества с Западной Европой. Это не должно произойти за счет увеличения уязвимости НАТО перед Россией. Конгресс поможет стратегическим интересам Европы и США, если одобрит санкции против "Северного потока-2" во время своей заключительной сессии", - говорится в статье.

Санкции США против "Северного потока-2": что известно?

В октябре Госдепартамент США объявил о решение расширить в ближайшее время санкции против газопровода "Северный поток-2".

Позже в Кремле назвали новые санкции со стороны США против российского газопровода "Северный поток-2" рейдерской конкуренцией.

При этом в Германии заявили, что российский газопровод "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на позицию США. При этом точной даты завершения строительства пока нет.

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Перевод: Лесь Дымань