Если северокорейские солдаты вступят в войну РФ против Украины, это будет "беспрецедентный уровень военного сотрудничества" между Россией и КНДР, заявил Кирби.

Тысячи солдат из Северной Кореи, которые находятся в России, на следующей неделе отправят в Курскую область для противостояния Силам обороны Украины. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на представителей украинской разведки.

Советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности Джон Кирби заявил, что войска КНДР проходят подготовку на военных объектах на востоке России. По его словам, пока неясно, будут ли они участвовать в боевых действиях в Украине, хотя "такая вероятность, безусловно, вызывает большое беспокойство".

Если северокорейские солдаты вступят в войну РФ против Украины, это будет "беспрецедентный уровень военного сотрудничества" между Россией и Северной Кореей, подчеркнул Кирби. Советник Белого дома добавил, что это будет иметь значительные последствия для безопасности в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе.

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Западные союзники Украины все больше обеспокоены ролью Северной Кореи в войне, пишет FT. Пхеньян уже предоставлял России ракеты и миллионы артиллерийских снарядов. Однако развертывание военных подразделений КНДР является первым случаем присоединения армии иностранного государства к этой войне.

Как отметил Кирби, возможная "опора" Москвы на северокорейские войска "будет признаком слабости, а не силы со стороны Кремля".

Война РФ против Украины: роль КНДР

Как известно, уже долгое время Северная Корея поставляет России вооружение, которое Москва использует для террористических атак по Украине и ударов по украинским защитникам на передовой. Эти снаряды не лучшего качества, но все равно представляют немалую угрозу.

Но несколько недель назад стало известно, что КНДР отправляет военных на помощь военным усилиям Кремля. Разведка Южной Кореи сообщила, что КНДР уже отправила в Россию 3 тысячи военных, и это не предел. Власти Северной Кореи также изолируют семьи солдат, переброшенных в РФ, "чтобы эффективно контролировать их и тщательно расправляться со слухами".

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