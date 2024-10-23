Он отметил, что в вероятном прибытии пилотов из КНДР в Россию нет ничего удивительного.

Авиация КНДР состоит из нескольких десятков МиГ-29 и Су-25, а остальное – металлолом времен середины прошлого века. Северокорейские пилоты вряд ли станут участвовать в войне РФ против Украины, считает полковник ВВС Украины, летчик-испытатель 1-го класса Александр Лиходед.

"Мы уже боимся всего, что делается вокруг нас. В Северной Корее авиации нет. Она такая же, как была у нас в начале войны. Там осталось – да и было – около 30 МиГ-29, чуть больше Су-25. Все остальное – это металлолом 50-70-х годов", – пояснил он в эфире телеканала "Киев24".

Он отметил, что в вероятном прибытии пилотов из КНДР в Россию нет ничего удивительного.

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"Я не знаю, есть ли корейские летчики в России. Здесь нет ничего удивительного. Они могут приехать туда и, учитывая, что Россия сейчас воюет, обучаться уже в боевых условиях. Но МиГ-29 в современной войне России с Украиной не применяется. Как у нас в институте говорили, это самолет охраны аэродрома", – продолжил полковник.

По словам летчика-испытателя, возможно, северокорейские пилоты будут переучиваться на Су-35, Су-30СМ, поскольку Северная Корея "готовится к войне с Южной Кореей, с Японией".

По мнению Лиходеда, задействованы в войне РФ против Украины эти пилоты не будут. Существует языковой барьер, к тому же, воздушный бой – это очень сложная ситуация для летчика. Там надо понимать друг друга с полуслова, подчеркнул он. Конечно, россияне могут их научить управлять новыми образцами, но это долго и дорого – КНДР этого "не потянет".

Пилоты из КНДР в России

На днях в СМИ сообщили, что Северная Корея отправила на помощь России в ее войне против Украины не только сухопутные войска. В начале октября в РФ прибыли и северокорейские пилоты.

Не исключено, что их появление может быть связано с тренировками на российских боевых самолетах, поскольку они поставляются в Северную Корею. Но также не исключается версия о том, что Россия, которая понесла потери в авиации в войне против Украины, обратилась за помощью к КНДР.

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