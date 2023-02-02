КНДР намерена отправить на оккупированные территории востока Украины 300-500 мужчин в возрасте от 19 до 27 лет.

Северная Корея планирует отправить полицейских и военнослужащих на временно оккупированные части Донецкой и Луганской областей. Правительство КНДР недавно приказало северокорейским торговым компаниям в России выбрать персонал для отправки на захваченные РФ территории востока Украины.

Как сообщает южнокорейское издание Daily NK, которое специализируется на КНДР, военные и полицейские из Северной Кореи должны принимать участие в восстановительных работах на оккупированных территориях Донбасса.

"Источник Daily NK в России сообщил, что 20 января Северная Корея издала приказ нескольким торговым компаниям, включая Cholhyon Construction, аффилированную с министерством обороны, и Kumrung Construction, которая связана с Генеральным бюро 7 Министерства социального обеспечения. Учитывая то, что все торговые компании, которые получили приказ, связанные с военными или общественными службами безопасности, Северная Корея, похоже, намерена отправить солдат или полицейских, а не гражданских лиц, на восток Украины", – говорится в материале.

Видео дня

Журналисты пишут, что КНДР намерена отправить в Украину 300-500 мужчин в возрасте от 19 до 27 лет. Они должны прибыть на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей в конце февраля или в начале марта 2023 года.

Роль Северной Кореи в войне России против Украины

30 января 2023 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в альянсе знают, что Северная Корея помогает Российской Федерации в войне против Украины. Пхеньян предоставляет Москве ракеты, хотя ранее стороны отрицали эту информацию.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал, что власти КНДР предоставили российской стороне боекомплекты и стрелковое оружие, но это не решит проблемы российских оккупантов со снабжением. Он отметил, что власти КНДР осторожны в вопросе поддержки России.

Кроме того, в Северной Корее не остались в стороне в вопросе предоставления Украине западных танков. В КНДР осудили передачу Украине американских танков, заявив, что Вашингтон якобы продолжает "пересекать красную линию".

Вас также могут заинтересовать новости: