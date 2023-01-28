КНДР будет "стоять в одном окопе" с Россией против США, заявила сестра Ким Чен Ына.

Северная Корея осудила передачу Украине американских танков, заявив, что Вашингтон якобы продолжает "пересекать красную линию", сообщает Голос Америки.

Сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, Ким Йо Чен, сделала замечание в заявлении, подчеркнув, что КНДР "будет стоять в одном окопе" с Россией против США. "Я выражаю серьезную обеспокоенность по поводу эскалации военной ситуации со стороны США, из-за предоставления Украине военной техники для наземного наступления", - сказал Ким Йо Чен в заявлении.

Соединенные Штаты и западные страны "не имеют ни права, ни оправдания для клеветы на использование суверенными государствами права на самооборону", - говорится в заявлении.

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По данным украинской разведки, КНДР уже предоставила российской стороне боекомплекты и стрелковое оружие. Помощь Пхеньяна в войне против Украины подтверждали и США.

Военная помощь от Запада – ключевое на сегодня

На днях Германия после многомесячных дебатов с союзниками одобрила поставку и реэкспорт Украине боевых танков Leopard. Таким образом, Польша и другие европейские государства смогут поставить украинским военным немецкую бронетехнику.

Вслед за Германией о передаче боевых танков - модернизированных Abrams - сообщил американский глава Джо Байден. Однако из-за сложной логистики и ограниченных запасов техники поставки задержатся, по разным подсчетам, до нескольких месяцев.

Впрочем, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ВСУ надо до 500 танков для активного продвижения вперед.

Запад, в свою очередь, начал активное обсуждение передачи Украине боевой авиации. В Париже уже с осторожностью допустили, что среди вариантов, в частности, французские истребители.

27 января также стало известно о передаче Германией ракет к уже имеющемуся у ВСУ противовоздушному комплексу Iris-T.

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