Северная Корея осудила передачу Украине американских танков, заявив, что Вашингтон якобы продолжает "пересекать красную линию", сообщает Голос Америки.
Сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, Ким Йо Чен, сделала замечание в заявлении, подчеркнув, что КНДР "будет стоять в одном окопе" с Россией против США. "Я выражаю серьезную обеспокоенность по поводу эскалации военной ситуации со стороны США, из-за предоставления Украине военной техники для наземного наступления", - сказал Ким Йо Чен в заявлении.
Соединенные Штаты и западные страны "не имеют ни права, ни оправдания для клеветы на использование суверенными государствами права на самооборону", - говорится в заявлении.
По данным украинской разведки, КНДР уже предоставила российской стороне боекомплекты и стрелковое оружие. Помощь Пхеньяна в войне против Украины подтверждали и США.
Военная помощь от Запада – ключевое на сегодня
На днях Германия после многомесячных дебатов с союзниками одобрила поставку и реэкспорт Украине боевых танков Leopard. Таким образом, Польша и другие европейские государства смогут поставить украинским военным немецкую бронетехнику.
Вслед за Германией о передаче боевых танков - модернизированных Abrams - сообщил американский глава Джо Байден. Однако из-за сложной логистики и ограниченных запасов техники поставки задержатся, по разным подсчетам, до нескольких месяцев.
Впрочем, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ВСУ надо до 500 танков для активного продвижения вперед.
Запад, в свою очередь, начал активное обсуждение передачи Украине боевой авиации. В Париже уже с осторожностью допустили, что среди вариантов, в частности, французские истребители.
27 января также стало известно о передаче Германией ракет к уже имеющемуся у ВСУ противовоздушному комплексу Iris-T.