Даже Северная Корея осторожничает с Россией, поделились в ГУР МО.

Россия и Северная Корея имеют близкие отношения, власти КНДР предоставили российской стороне боекомплекты и стрелковое оружие, но это не решит проблемы российских оккупантов со снабжением, в том числе не утолит "снарядный голод".

Власти Северной Кореи осторожничают в вопросе поддержки РФ, рассказал представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. "Отношения между двумя диктатурами действительно близкие, партнерские, но тем не менее осторожные, поскольку Россия и Путин и его режим становится все более изгоями, то в принципе даже другие диктатуры ну, скажем так, осторожничают в вопросе поддержки и взаимоотношений с Россией", - сказал он.

По его словам, "есть информация об ограниченных поставках боекомплектов - снаряды, артснаряды". Представитель разведки добавил, что также КНДР предоставила российской стороне стрелковое оружие.

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В январе представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Северная Корея по просьбе российской стороны оказала РФ военную помощь и отправила через третьи страны. Позже постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд сказала, что КНДР и Иран продолжают планировать поставлять оружие России.

В конце января офицер батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Владимир Назаренко говорил, что на Донбассе у россиян наблюдается определенный "снарядный голод" - враг не может себе позволить круглосуточно вести обстрел.

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