Йенс Столтенберг отметил, что Пхеньян активизировал испытания баллистических ракет.

В НАТО знают, что Северная Корея помогает Российской Федерации в войне против Украины. Пхеньян предоставляет ракеты, хотя ранее стороны отрицали такие обвинения.

"Нам также известно, что Северная Корея оказывает военную помощь России в войне - ракетами и снарядами, и это лишь подчеркивает, как все взаимосвязано", - заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в Сеуле на встрече с главой МИД Южной Кореи.

Он отметил, что КНДР активизировала испытания баллистических ракет. Генсек НАТО выразил надежду на расширение сотрудничества с Сеулом в сфере кибербезопасности и контроле за распространением оружия.

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Война в Украине - какую помощь получила Россия от Северной Кореи

Жуурналисты Reuters выяснили, что Северная Корея может поставлять 107-мм ракеты "Катюша", 122-мм ракетные установки, 155-мм или 122-мм артиллерийские снаряды или другие боеприпасы для стрелкового оружия, пулеметов или автоматических винтовок для российской армии.

Кроме того, разведчики США заявили, что Москва покупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет у Пхеньяна, что свидетельсвует о серьезном влиянии санкций.

В то же время журналисты Bloomberg считают, что потребности РФ в оружии, чтобы продолжать полномасштабную войну в Украине, могут стать спасением для КНДР. Пхеньян может получить жизненно важную прибыль.

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