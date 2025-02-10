Нарушителям может грозить до 10 лет трудового лагеря или даже смертная казнь.

В Северной Корее начали наказывать граждан, которые распространяют "слухи" о своих солдатах, погибших на войне против Украины. Несмотря на жесткий контроль северокорейского режима над потоками информации, местные жители стали поднимать вопросы о боевых действиях, пишет Newsweek.

Отмечается, что по оценкам США и Южной Кореи, лидер КНДР Ким Чен Ын отправил воевать на стороне РФ в Курскую область свыше 11 000 солдат. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что около 4000 северокорейцев были убиты или ранены в ходе боевых действий.

Жители Северной Корее рассказали журналистам, что люди беспокоятся о том, что их соотечественников отправляют воевать. В связи с этим власти КНДР поручили гражданам на рабочих местах и ​​собраниях районного дозора сообщать о любом распространении "слухов" о войне. Их предупредили, что за сокрытие информации также последует наказание.

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"Поскольку распространяются новости о том, что солдаты 11-го корпуса продолжают гибнуть в России, создается впечатление, что они пытаются подавить эти слухи", - сказал журналистам один из источников.

В издании подчеркнули, что в Северной Корее за антигосударственную пропаганду нарушителям может грозить до 10 лет трудового лагеря или даже смертная казнь.

Кроме того, жители Северной Кореи заявили, что власти тайно выдают свидетельства о смерти членам семей погибших в боях в Курской области. Скорбящим говорят о том, что их родственники погибли во время "священной боевой подготовки в честь родины".

Помимо этого разведывательное агентство Южной Кореи выяснило, что КНДР отправила тысячи рабочих на строительные площадки по всей России. В издании подчеркнули, что это было бы нарушением резолюции Совета Безопасности ООН, которая запрещает государствам-членам ООН выдавать разрешения на работу гражданам Северной Кореи.

Войска КНДР на войне - важные новости

Ранее в командир пулеметного отделения батальона "Дикое Поле" 67 отдельной механизированной бригады Павел Сахно рассказал, остаются ли военные КНДР на Курщине после серьезных потерь. По его словам, украинским войскам в районе Суджи удалось не только отбросить врага, но и закрепиться.

Кроме того, глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне объяснил, как можно прекратить сотрудничество России с КНДР. Он поделился, что КНДР передает РФ боеприпасы, ракеты и своих солдат.

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