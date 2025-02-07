Украинские защитники оценивают корейцев, как умелых бойцов, но их подвела тактика и россияне.

Северокорейские войска понесли рекордно тяжелые потери в течение двух месяцев активных боев на Курщине. Причины этого кроются в откровенно устаревшей тактике армии КНДР и в отсутствии надлежащей поддержки их атак со стороны российской артиллерии. Об этом британской The Times рассказали украинские бойцы, которые воюют на Курском плацдарме.

Майор по имени Антон из 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ рассказал об одном интенсивном штурме позиций его десантников, который длился много часов. Северные корейцы вели меткий огонь, двигались быстро, ухаживали за ранеными и отказывались сдаваться еще долго после того, как стало понятно, что они проиграли бой. По словам Антона, он почувствовал облегчение, что корейцы не имели поддержки российской артиллерии, ударных беспилотников и танков. Потому что в таком случае корейцы составляли бы грозную боевую силу.

Как пишет The Times, в целом северокорейские пехотинцы показали себя хорошо обученными солдатами с высоким уровнем мотивации. К тому же это были молодые энергичные мужчины. По всем этим признакам они заметно отличаются от бойцов ВСУ и армии РФ, демотивированных тремя годами тяжелых потерь, говорится в публикации.

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"Россияне тоже устали, как и мы; они также уже воюют с преимущественно мобилизованными войсками. Обычно, когда бьешь по российской штурмовой группе с беспилотников, она убегает в укрытие и отступает. Северокорейцы продолжают идти вперед", - рассказал капитан роты десантников из состава 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Николай Стригунов.

Капитан Беляев, также из 80-й ДШБ, рассказал, что во время одной атаки дрона было убито не менее 40 солдат армии КНДР. И это показало причины впечатляющих потерь среди корейцев: они не были сумасшедшими или глупыми, просто они полагались на устаревшую тактику ведения боя, которая не учитывала современные реалии, такие как наличие разведывательных и ударных БПЛА. Корейцы передвигались целыми взводами плотным строем, хотя украинцы и россияне уже давно поняли, что такие большие группы пехоты легко замечаются беспилотниками и уязвимы в современных боевых условиях.

"Через некоторое время они поняли, что эта война не такая, как им рассказывали, и куда-то исчезли. Мы больше не видим их на поле боя. По нашей информации, их забрали отсюда вообще, и на очень длительный срок", - сказал Беляев.

Участие КНДР в войне: последние новости

Как писал УНИАН, выведенные с передовой северокорейские военные сейчас, вероятно, передают свой опыт другим солдатам, которые не участвовали в боях на территории Курской области. В целом же эту паузу в боях военный эксперт Иван Тимочко называет "банальной перегруппировкой".

Также мы рассказывали, что двух пленных северокорейцев могут передать в другую страну вместо КНДР. Такой вариант будет возможным, если того захотят сами пленные, или Пхеньян откажется их принимать.

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