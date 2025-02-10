Глава военного комитета НАТО поделился, что КНДР передает России боеприпасы, ракеты и своих солдат.

Сотрудничество России с Северной Кореей можно остановить, но для этого нужно предпринять решительные действия. В частности, можно организовать перехват поставок оружия.

Об этом заявил новый глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне в интервью "АрмияInform".

Он поделился, что КНДР передает России боеприпасы, ракеты и своих солдат. По словам адмирала, это представляет значительную угрозу.

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"НАТО призвал Россию и Северную Корею немедленно прекратить эти действия. Прекращение участия Северной Кореи требует усиления санкций, усиления дипломатического давления на Китай и перехвата поставок вооружений с помощью разведки и военно-морского сотрудничества", - сказал Каво Драгоне.

Он подчеркнул, что усиление мер сдерживания против Северной Кореи необходимо не только для деэскалации войны в Украине, но и для того, чтобы исключить дальнейшее военное сотрудничество страны с Россией.

Войска КНДР на войне - важные новости

Ранее бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев назвал новую проблему, которую повлечет участие солдат КНДР в войне. Он отметил, что ни в коем случае не стоит недооценивать северокорейских солдат, которые были отправлены на передовую в Курскую область РФ.

Кроме того, The Times назвал истинную причину безумных потерь среди солдат КНДР. Украинские защитники оценивают корейцев, как умелых бойцов, но их подвела тактика и россияне.

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