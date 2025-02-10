Украинским войскам в районе Суджи удалось не только отбросить врага, но и закрепиться.

На Курщине и дальше находятся военные Северной Кореи, но их численность меньше, чем раньше.

Об этом сказал командир пулеметного отделения батальона "Дикое Поле" 67 отдельной механизированной бригады Павел Сахно в эфире телемарафона.

По его словам, присутствие военных КНДР не существенно сказалось на интенсивности боев на Курщине, потому что там всегда непросто. "Что касается северных корейцев, то местами они есть, и мы их видели. Но не в таком количестве, не так много", - добавил Сахно. По его словам, они всегда были и есть. При этом добавил, что военные КНДР проявляют настойчивость в занятии новых территорий.

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Украинский военный рассказал, что в районе Суджи Курской области (РФ) сейчас довольно горячо. "Наши войска, наш батальон смогли не только закрепиться, но и отбросить врага назад. И мы не даем возможности им закрепиться", - сказал Сахно.

Что еще известно о боевых действиях в Курской области

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, на Курщине за шесть месяцев российская армия <a href="https://www.unian.ua/war/u-genshtabi-rozkrili-kolosalni-vtrati-rosiyan-za-6-misyaciv-operaciji-v-kurskiy-oblasti-12907389.html\">потеряла около 39 900 человек</a>, из них - 16 100 - убитыми. В плен взято 909 российских военных.</p> <p>В Генштабе отметили, что эта операция заставила РФ просить помощи у КНДР, которая направила на Курщину 12 тыс. своих военных. Общие потери контингента КНДР составили около 4 тыс. человек. При этом из трех условных северокорейских бригад фактически одна уничтожена, две - потеряли боеспособность. </p> <p>По данным издания Le Figarо, украинские военные <a href="https://www.unian.ua/war/kontrataki-zsu-ne-zminyat-situaciyu-na-poli-boyu-ale-dadut-inshu-perevagu-le-figaro-12911091.html">возвращают себе инициативу в Курской области</a> РФ, а также в районе Торецка и Покровска Донецкой области. В январе этого года ВСУ возобновили контратаки и продвинулись примерно на 10 км к югу от Суджи и взяли под контроль несколько населенных пунктов, что облегчает положение Сил обороны в Курской области. Это можно использовать как козырную карту в будущих переговорах с Кремлем.</p> <h2>Вас также могут заинтересовать новости:</h2> <ul> <li><a href="https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukrajini-nazvano-3-osbr-zavdyaki-yakim-ukrajina-peremagaye-12911472.html">ВСУ "переломили" классику военной науки: в 3 ОШБр объяснили, что это изменило на фронте</a></li> <li><a href="https://www.unian.ua/war/kurska-oblast-rf-eksrechnik-genshtabu-seleznov-pro-taktiku-rosiyan-12911487.html">Половина российских КАБов летит сейчас по Курщине: экс-чиновник Генштаба раскрыл замысел врага</a></li> <li><a href="https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukrajini-v-ngu-vidpovili-skilki-okupantiv-pomiraye-za-odnogo-nashogo-poranenogo-12911604.html">99% оккупантов не возвращаются: в НГУ рассказали о разнице потерь под Покровском</a></li> </ul>