За 2022 год этот показатель оказался почти вдвое выше, чем за предыдущие пять лет.

Девять российских авиакомпаний остановили полеты в 2022 году. Четырем из них "Росавиация" приостановила действие сертификата эксплуатанта, а еще одной вовсе аннулировала.

Об этом пишет "Коммерсантъ". Издание отмечает, что за предыдущие 5 лет в России было пять случаев приостановки работы местных авиаперевозчиков, которые привели к аннулированию сертификата эксплуатанта. Это основной документ, позволяющий авиакомпании совершать полеты.

Речь идет об авиакомпаниях SkyGates, "Камчатка", "Быстролет", "Скол", "Роствертол Авиа", связанной с туроператором Coral Travel чартерной Royal Flight, бизнес-операторе "Сириус Аэро" и двух входящих в ГК "Волга-Днепр" грузовых перевозчиках - "Атран" и AirBridgeCargo.

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В большинстве случаев приостановка полетов связана с санкциями, введенными из-за вторжения России в Украину. Так, три сертификата были остановлены в 2022 году напрямую из-за санкций - по заявлению самих перевозчиков.

Например, авиакомпании "Камчатка" в США отказали в покупке трех самолетов Cessna Grand Caravan. Два Boeing 747 а/к SkyGates, занимавшей третье место по объему грузоперевозок в РФ, теперь эксплуатируются в Азербайджане аффилированной Silk Way West Airlines.

Санкт-петербургская компания "Быстролет" планировала летать под брендом FlyFast на самолетах Hawker Beechcraft, но лишилась сертификата из-за их отсутствия.

А компания "Роствертол Авиа", входящая в структуру "Ростеха", не смогла использовать вертолеты МИ-2 из-за проблем с запчастями. В 2022 году также лишилась сертификата компания "Скол" из Калининграда, находящаяся в стадии банкротства, однако "Росавиация" запретила ей использовать воздушные суда еще в 2021 году.

По словам экспертов, Royal Flight, связанный с турецкими туроператорами и сохранивший в РФ всего два самолета, вряд ли будет способен вернуться на рынок.

По данным "Коммерсантъ", в реестре "Росавиации" сейчас есть 114 перевозчиков, но две трети пассажиропотока обеспечивают пять крупнейших авиакомпаний. По мнению экспертов, в дальнейшем уход с рынка ждет небольших региональных перевозчиков, которым "придется ликвидироваться или переходить под крыло более крупных конкурентов".

Авиация в России - что известно

После начала полномасштабного вторжения в Украину против России начали вводить санкции, которые прямо затронули и авиационную отрасль. Так, еще в марте 2022 года авиационные гиганты Boeing и Airbus остановили работу в России из-за вторжения в Украину. Это привело к нехватке в РФ запчастей для ремонта самолетов. Кроме того, было остановлено действие сертификатов годности самолетов российских авиакомпаний. Также возникли проблемы со страхованием самолетов российских авиакомпаний.

А иностранные лизингодатели потребовали от российских авиакомпаний вернуть арендованные самолеты. Но, Россия отказалась это делать, украв лайнеры у владельцев. Помог им в этом и Владимир Путин, подписавший закон, согласно которому российским авиакомпаниям разрешено использовать самолеты иностранных лизингодателей, несмотря на их запрет.

Для самих авиакомпаний из России закрыли небо все европейские страны, а также США, Канада и ряд других. Недавно после закрытия воздушного пространства Иордании для самолетов из РФ, летающие в Египет российские перевозчики попросили Росавиацию снять запрет на полеты через Сирию, который был введен почти 10 лет назад из-за войны в стране.

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