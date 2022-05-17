81 сенатор проголосовал "за", а 11 "против" во время первого из трех потенциальных процедурных голосований.

Сенату США удалось провести процедурное голосование по законопроекту о предоставлении Украине военной и гуманитарной помощи на 40 миллиардов долларов.

Об этом пишет Голос Америки.

81 сенатор проголосовал "за", а 11 "против" во время первого из трех потенциальных процедурных голосований, открывающих дорогу к окончательному принятию Сенатом законопроекта о финансировании, запрошенного администрацией Байдена для Украины.

Это дало "зеленый свет" для голосования по необходимому законопроекту о помощи Украине.

28 апреля президент США Джо Байден запросил помощь Украине в размере 33 миллиардов долларов, в том числе более 20 миллиардов долларов в виде военной помощи.

Палата представителей США увеличила эту сумму до примерно 40 миллиардов долларов.

В то же время в Сенате замедлили рассмотрение законопроекта. Протрамповский парламентарий Рэнд Пол единолично заблокировал законопроект о выделении Украине помощи почти на 40 миллиардов долларов. Он заявил, что за деньгами необходим надзор.

При этом отмечалось, что законопроект не будет заблокирован или пересмотрен, но сенаторы настаивают на принятии поправки, которая обеспечит назначения специального генерального инспектора для контроля за расходами, чтобы избежать мошенничества.

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