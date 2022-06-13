По Грузии остаются вопросы.

Еврокомиссия, вероятно, будет рекомендовать предоставить статус кандидата на членство в ЕС Украине и Молдове с условиями.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Сегодня Европейская комиссия провела ориентационные дебаты относительно заявок на членство Украины, Молдовы и Грузии. Похоже, будет статус кандидата с условиями для Украины и Молдовы, но все равно остаются вопросы по Грузии. Решение будет принято в пятницу, и страны-члены вынесут окончательный вердикт на следующей неделе", - написал он в Twitter.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

После подачи заявки Украины, аналогичные заявки подали и Грузия с Молдовой.

8 июня Европарламент поддержал резолюцию с рекомендацией ЕС предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС.

Сейчас Еврокомиссия готовит заключение о соответствии Украины критериям членства в Евросоюзе.

Уже на следующей неделе ожидается заключение ЕК, после чего решение будет принимать Европейский совет. Заседание должно состояться 23-24 июня.

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