По словам политика, Молдова во многом зависит от России и откровенно боится остаться без российского газа.

На фоне попыток со стороны оккупационных воск РФ отрезать южные области Украины, Молдова абсолютно серьезно рассматривает нарастающий риск эскалации в приграничных с Молдовой районах.

Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН заявил молдавский политик, бывший депутат и экс-глава Комиссии по национальной безопасности Республики Молдова Кирилл Моцпан.

"Есть впечатление, что Российская Федерация постарается в этом направлении продвигать свои интересы. Но в Молдове по этому поводу двоякое отношение. Вроде и боимся такого сценария, но не возмущаемся. Не знаю, насколько это верно и оправдано, но политика нашего правительства - не сердить "русского медведя"", - отмети политик.

Он также добавил, что Молдова во многом зависит от России.

"Мы во многом зависим от России. Это и газ, и электроэнергия, отсутствие армии, пятая колонна", - отметил политик.

По его словам, сильный эффект также дает российская пропаганда.

"Российская Федерация может использовать против нас оружие экономического толка – газ. Может остановить подачу газа, поменять, по своему усмотрению, цену… Молдова боится реализации такого сценария", - заявил политик.

Кроме того, по словам политика, Молдова откровенно боится отключения от российского газа.

"Молдова – бедная страна, живет на деньгах гастарбайтеров, а цены растут каждый день. При этом, если граждане Республики Молдова платят за кубометр газа 15 леев - почти доллар (а по словам главы "Молдовагаза" Вадима Чебана, цена за кубометр газа для населения должна сегодня составлять – 1,5 евро), то жители Приднестровья оплачивают меньше одного лея. То есть, получают его почти бесплатно. А долги за это – почти 8 млрд долларов – все на Молдове. И Россия постоянно "намекает", что пора расплачиваться. Поэтому нельзя исключать, что она может использовать эту тему против нас. И также нельзя исключать, что к зиме РФ решит остановить подачу газа", - заявил политик.

Вторжение в Украину и обострение в Приднестровье:

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное военное вторжение на территорию независимой Украины.

25 и 26 апреля произошли взрывы в здании "министерства госбезопасности ПМР" в Тирасполе, в воинской части в селе Парканы, а также была взорвана башня радиотелецентра "Маяк".

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины эти происшествия назвали провокацией, организованной спецслужбами России. Украинская разведка также сообщила, что войска РФ намерены нанести ракетный удар по Приднестровью и готовят в этом регионе провокации на майские праздники.

Ранее в РФ заявили, что во время второго этапа так называемой "спецоперации" в Украине российская армия планирует установить полный контроль над Донбассом, который позволит создать сухопутный коридор к Крыму, и контроль над югом Украины, который предоставит "ВС РФ еще один выход в Приднестровье, где наблюдаются факты притеснения русскоязычного населения".

По данным Генштаба ВСУ, российские войска, находящиеся на территории Приднестровского региона Молдовы, приведены в полную боевую готовность. Семьи офицеров оперативной группы РФ в Приднестровье готовятся эвакуировать.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Молдова может стать одной из двух стран, которые в будущем планирует захватить Россия. А в Минобороны Украины предполагают, что Россия способна использовать Приднестровье по белорусскому сценарию.

10 мая появилась информация о том, что российские военные в Приднестровье ждут подкрепления со стороны моря, без этого они будут способны лишь раскачивать ситуацию в Молдове терактами или "демонстрационными действиями".

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