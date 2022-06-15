Эквадор также вошел в список участников формата "Рамштайн".

Молдова и Грузия, а также Эквадор присоединились к встрече начальников штабов и министров обороны в формате "Рамштайн", которая посвящена оказанию военной помощи Украине.

Об этом заявил на встрече в Брюсселе министр обороны США Ллойд Остин.

"С начала российского вторжения более 45 союзников и партнеров со всего мира оказали военную помощь Украине. Это отражает глобальное возмущение российской неспровоцированной агрессией и это отражает глобальную решимость защищать порядок, основанный на правилах", - отметил Остин.

"Сегодня я имею честь принимать министров обороны и глав штабов из более 45 стран, а также представителей НАТО и ЕС. Также я рад приветствовать Эквадор, Грузию и Молдову, которые присоединились к сегодняшней встрече контактной группы", - добавил глава Минобороны США.

Во время встречи в Брюсселе Остин призвал не терять время и назвал типы вооружения, которые скоро прибудут в Украину. Также Остин подчеркнул, что "ставки высоки" и наступил решающий момент на поле боя.

Генсек НАТО Столтенберг анонсировал, что в конце июня будет согласован новый пакет помощи Украине. Reuters сообщили, что 15 июня Белый дом объявит об очередном 1 миллиарде долларов для обороны Украины.

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