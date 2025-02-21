Пока многие детали остаются неизвестными, включая повестку дня встреч и были ли на них украинцы. При этом известно, что крайняя встреча была на прошлой неделе.

Представители США и РФ в последние месяцы тайно проводили встречи в Швейцарии для неофициальных обсуждений войны в Украине. Крайняя из них прошла буквально на прошлой неделе.

Об этом Reuters сообщили информированные источники. Они описали переговоры как дополнительный канал. Контакты по нему происходили сразу после победы Дональда Трампа на президентских выборах 5 ноября.

Издание отметило, что участники переговоров имеют дипломатический опыт, но не являются госслужащими, и пока не ясно, кто отправил их на переговоры. При этом, один из источников сказал, что небольшое количество советников Трампа знают об этих встреча.

Видео дня

"Многие другие детали остаются неясными, включая повестки встреч, присутствовали ли украинцы и когда начались встречи", - отметило издание и добавило, что эти тайные переговоры подчеркивают закулисные усилия США и России по изучению путей прекращения войны на Украине.

Один из источников описал переговоры в Швейцарии как неофициальный диалог, направленного на улучшение коммуникации и обмен идеями, а не на разработку конкретных предложений.

Источники уточнили, что по крайней мере одна встреча состоялась в Женеве во время Мюнхенской конференции по безопасности на прошлой неделе.

Один из источников предположил, что такие переговоры, возможно, уже утратили актуальность, поскольку в последние недели чиновники США и РФ установили официальные каналы диалога.

Издание напомнило, что подобные переговоры велись в 2023 году и начале 2024 года, когда Путин посылал сигналы о том, что готов рассмотреть прекращение огня в Украине. "Эти переговоры, похоже, ни к чему не привели", - констатировало издание.

Переговоры РФ и США

По итогам переговоров в Саудовской Аравии 18 февраля американская и российская стороны договорились назначить "высокопоставленные команды" для начала работы над "скорейшим" прекращением войны в Украине. Об этом говорится в официальном заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Тэмми Брюс.

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