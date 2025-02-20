Министр обороны Великобритании Джон Хили сравнил президента Украины Владимира Зеленского с Уинстоном Черчиллем, который также приостановил проведение выборов во время войны.

Как передает The Independent, на совместной с министром обороны Норвегии Торе О. Сандвиком пресс-конференции британский министр прокомментировал последние заявления президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в адрес Зеленского. Хили сказал, что видит преданность украинского лидера своей стране:

"Он избранный лидер Украины. И он сделал то, что сделал Уинстон Черчилль в Великобритании во время Второй мировой войны - приостановил выборы во время войны. И наша задача - быть с украинцами, поддерживать украинцев, поддерживать их в их борьбе. И если они решат вести переговоры, также поддержать их в переговорах".

По его словам, интересы безопасности Европы и Америки удовлетворяются прекращением войны в Украине и сильным, объединенным НАТО. Этот аргумент британская сторона обсуждает и продолжит обсуждать с американцами, добавил министр.

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Хили обещает поддерживать Украину на поле боя и за столом переговоров, однако призвал не "забегать вперед" в вопросе отправки миротворческих сил, поскольку официальные переговоры о прекращении войны еще не начались.

"Наш премьер-министр взял на себя обязательство, что если мы достигнем прекращения огня, потребуются гарантии безопасности, и Британия готова играть в этом полную роль, и мы ведем некоторые детальные дискуссии о том, что может понадобиться, но я, конечно, не собираюсь сообщать вам никаких деталей, которые сделают президента Путина мудрее".

Заявления Трампа о Зеленском

Как известно, президент США сделал ряд критических заявлений в адрес президента Украины, назвав Зеленского "диктатором без выборов". Он обвинил его в отказе проводить демократические выборы во время действия военного положения, а также заявил, что тот имеет рейтинг в 4%.

В ответ Зеленский отверг обвинения Трампа, отметив, что такие утверждения базируются на российской дезинформации.

Эти заявления Трампа вызвали беспокойство среди европейских союзников и в самом Конгрессе США, где представители обеих партий осудили его высказывания.

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