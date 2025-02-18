Дипломат назвал такой формат "абсолютно неправильным способом ведения дел в мире".

Бывший министр иностранных дел Великобритании лорд Уильям Хейг заявил, что отсутствие украинского представительства на американо-российских переговорах в Саудовской Аравии является "абсолютно неправильным способом ведения дел в мире", пишет The Telegraph.

Он сказал, что такой способ урегулирования войны может "привести к большей войне позже".

"Существует большая опасность, мы видим это во всей истории, что способ, которым вы урегулируете одну войну, может, если вы не будете осторожны, привести к большей войне позже. Обе стороны будут иметь стимул вернуться к борьбе, как униженную сторону, которая нуждается в восстановлении своего достоинства и территории, и сторону-победителя, которая думает, что может вернуться за новым", - сказал он.

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"И поэтому здесь существует огромная опасность, что это является прелюдией к более широкой войне в последующие годы. И Трамп и его команда на самом деле этого не осознают. Поэтому это самое большое волнение во всем этом деле", - добавил лорд.

Переговоры в Саудовской Аравии

Как сообщал УНИАН, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершились переговоры России и США, и представители РФ уже похвастались первыми результатами, отмечая "позитивную" встречу.

На фоне переговоров пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Путин готов к прямым переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским, но "фиксацию договоренностей следует обсуждать с учетом имеющейся возможности оспаривания легитимности Зеленского".

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