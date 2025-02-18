Известно, что переговоры длились четыре с половиной часа.

По итогам переговоров в Саудовской Аравии 18 февраля американская и российская стороны договорились назначить "высокопоставленные команды" для начала работы над "скорейшим" прекращением войны в Украине "способом, который будет прочным, устойчивым и приемлемым для всех сторон". Об этом говорится в официальном заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Тэмми Брюс.

По ее словам, стороны договорились "заложить основу для будущего сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный геополитический интерес, и историческим экономическим и инвестиционным возможностям, которые возникнут в результате успешного прекращения войны в Украине".

"Стороны сегодняшних встреч обязуются оставаться вовлеченными, чтобы обеспечить своевременное и продуктивное продвижение процесса. Одного телефонного звонка, за которым следует одна встреча, недостаточно для установления прочного мира. Мы должны действовать, и сегодня мы сделали важный шаг вперед", - отмечается в заявлении.

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В Financial Times отметили, что таким образом после проведения первых переговоров на высоком уровне Россия и США договорились "заложить основу для будущего сотрудничества" по укреплению связей и прекращению войны в Украине.

Указывается, что переговоры в Эр-Рияде длились четыре с половиной часа.

"Дипломатическая встреча стала первой в своем роде между США и Россией после вторжения Москвы в Украину в 2022 году. Еще несколько недель назад это было почти немыслимо: российские и американские флаги развевались рядом друг с другом у роскошного дворца. Переговоры ознаменовали собой необычайный поворот всего за несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп позвонил Путину на прошлой неделе, чтобы попытаться положить конец войне, - без консультаций с Украиной или ее европейскими союзниками", - говорится в статье.

Отмечается, что США, похоже, уступили некоторым основным требованиям Путина еще до начала переговоров, заявив, что амбиции Украины вступить в НАТО и вернуть территории, в настоящее время оккупированные Россией, "нереалистичны".

Переговоры в Саудовской Аравии: что сообщалось

Напомним, как писал УНИАН, 18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры России и США.

По их итогам в Госдепе США сообщили, что госсекретарь Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров договорились создать механизм консультаций для устранения "раздражителей" в отношениях стран, а также о будущем сотрудничестве по вопросам, представляющим общий геополитический интерес.

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