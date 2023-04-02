Затем они использовали компромат для шантажа.

Сотрудники КГБ вербовали как шпионов молодых мужчин и женщин. Выбирали преимущественно жителей бедных регионов. В секретном учреждении КГБ в России их учили знакомиться с иностранцами в общественных местах.

Они должны были соблазнять дипломатов и собирать на них компромат, сообщает The Mirror. Среди российских агентов были певцы, актрисы, танцовщицы и учителя.

По данным издания, в Германии спецслужбы со связями с КГБ обучали агентов психологическим манипуляциям и основам марксизма-ленинизма. Их называли "Ромео". Это были хорошо образованные и хорошо одетые мужчины с чувством юмора.

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По словам экс-офицера тайной полиции Штази и "Ромео" Герхарда Байера, женщин они соблазняли тем, что создавали иллюзию возможности провести вместе всю жизнь. Одной из жертв таких манипуляций стала секретарша канцлера ФРГ в Бонне. Женщина в течение 14 лет передавала секретные данные своему любовнику.

В то же время секретарша в американском посольстве передала более 1500 сверхтайных документов за 22 года. И только после разоблачения секретарши удалось узнать, на кого работали их бойфренды.

Кроме того, КГБ вербовало оперных певцов-мужчин. Среди них был и певец Константин Лапшин, который соблазнил ряд чиновников и дипломатов из посольства США в Москве. Компромат использовали следующим образом: чиновников ставили перед выбором — публикация их личной информации или предательство страны.

Российские шпионы

Россия сослала на территорию США своего агента-шпиона, который едва не трудоустроился в Международный уголовный суд в Гааге.

В Польше ликвидировали шпионскую сеть, действовавшей в интересах Российской Федерации. На днях и Финляндия ликвидировала большую сеть агентов российских спецслужб.

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