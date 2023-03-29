Он десять лет "клепал" из себя бразильца и пытался устроиться в Международный уголовный суд Гааги как раз в то время, когда там собирали доказательную базу о преступлениях РФ.

Россия заслала на территорию Соединенных Штатов Америки своего агента-шпиона, который едва не трудоустроился в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге.

Об этом сообщает издание The Washington Post, ссылаясь на анонимные сведения чиновников из США, Европы и Бразилии, а также материалами судебного производства, которые уже успели завести против агента РФ.

По данным СМИ, речь идет о россиянине из Калининграда Сергее Черкасове, который почти десять лет "клепал" для себя новую личность и пытался устроиться под видом гражданина Бразилии в МУС. Там он почти дошел до этапа 6-месячной стажировки как раз в период, когда суд формировал базу доказательств о преступлении режима и армии РФ в Украине.

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Сообщается, что для идентификации российского агента ФСБ США работала на протяжении многих лет. Его личность удалось раскрыть год назад.

Начал свою подрывную деятельность Черкасов под видом Виктора Мюллера-Феррейры - студента из Бразилии, который в 2018 году поступил учиться на международные отношения в Университет Джонса Хопкинса в США.

В этот период шпион, пользуясь своими контактами в Вашингтоне, передавал ГУР РФ данные о топ-чиновниках США, а также об американской лидере Джо Байдене. В частности, он информировал своих кураторов о реакции американских официальных лиц на наращивание сил РФ вблизи госграницы Украины.

После завершения обучения в университете Черкасов попытался устроиться в суд МКС, однако тогда на его след вышли американские агенты, уведомив Нидерланды о реальной личности Феррейры. Тогда его депортировали в Бразилию, там же арестовали и вынесли 15-летний срок за создание фейковой личности.

Уже в ходе изучения материалов дела правоохранители нашли в компьютере Черкасова массу доказательств о его причастности к работе на РФ. Более того, недошпион даже сохранил в своем компьютере "биографию-шпаргалку" о жизни в роли "Феррейры". Среди прочего, в ней есть объяснения по поводу его нетипичной внешности и акцента, несвойственных для бразильца. Россиянин придумал историю о том, что у него в роду были немцы, и что он ранее часто путешествовал за границей.

Также там нашли доказательства того, что для создания фейковой личности Черкасову ГУР подкупила нотариуса в бразильской системе иммиграции. В частности, поддельные документы ему заверили в обмен на ценные подарки, упоминают СМИ.

На данный момент в РФ официально открестились от своей возможной связи с Черкасовым, однако его экстрадиции Москва все же требовала. Россия выдала его за уголовника, который сбежал из страны, чтобы избежать наказания за контрабанду героина.

Сам Черкасов во время своих показаний несколько раз пытался запутать следствие. При своем задержании в Нидерландах он говорил, что спецслужбы просто ошиблись, потом признался, что он россиянин и даже поддержал версию о своем криминальном прошлом.

В конце прошлой недели Минюст США направил обвинительное заключение о шпионе "недобразильце" в Федеральный суд, однако до конца неясно, планирует ли Вашингтон делать официальный запрос на его экстрадицию из Бразилии. Как отметил один собеседник издания, скорее всего, в дальнейшем РФ приложит больше усилий, чтобы вытащить своего шпиона из передряги.

МУС вручил ордера на арест Путину

Напомним, что 17 марта 2023 года Международный уголовный суд Гааги выдал ордер на арест лидера РФ Владимира Путина, заявив о его возможной причастности к депортации детей из Украины.

На данный момент суд продолжает вести расследование по этому поводу, однако диктатору уже условно заблокирован въезд на территорию 122 стран-членов Римского статута (государств, которые юридически выполняют решения МУС).

Ранее в Сенате США призвали американского президента Джо Байдена помочь в расследовании дела против Путина и предоставить дополнительные доказательства, которые могут стать "ключевыми".

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