В 2022 году Москва сосредоточилась на кибершпионаже, чтобы компенсировать нехватку агентурной разведки.

Финская служба безопасности (SUPO) нанесла удар по агентурной сети российской разведки.

Как сообщает ABC News, шпионские операции России в Финляндии за последний год сократились вдвое благодаря визовому бану и высылке сотрудников спецслужб РФ, отчитались в ведомстве.

В сообщении SUPO отмечается, что Россия традиционно проводила в Финляндии разведывательные операции под дипломатическим прикрытием. В 2022 году же Москва сосредоточилась на кибершпионаже, чтобы компенсировать нехватку агентурной разведки.

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"Хотя Россия все еще пытается разместить офицеров разведки под дипломатическим прикрытием, ей приходится компенсировать нехватку агентов, например, все чаще прибегая к другим форматам тайных операций за рубежом", - сказал директор SUPO Антти Пелттари.

Поимка российских шпионов - детали

Россия заслала на территорию Соединенных Штатов Америки своего агента-шпиона, который едва не трудоустроился в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге.

В Польше ликвидировали шпионскую сеть, действовавшей в интересах Российской Федерации. В том числе шпионы представляли угрозу для критической инфраструктуры Польши.

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