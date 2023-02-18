Обвиняемый направил письмо с "очень конфиденциальной информацией" о посольстве и его персонале российскому военному атташе в Берлине Сергею Чухрову.

Бывший охранник британского посольства в Берлине, который передал России очень конфиденциальную информацию и получил деньги за свою измену, был приговорен в лондонском суде к 13 годам и двум месяцам заключения.

58-летний Дэвид Баллантайн Смит более трех лет собирал конфиденциальную информацию, включая секретное письмо министров к тогдашнему премьер-министру Борису Джонсону и другие конфиденциальные документы. Об этом пишет Reuters.

Судья Марк Уолл сказал, что Смитом руководили его антибританские и пророссийские взгляды.

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"Я уверен, что вы совершили эти преступления, намереваясь помочь России... Вашим мотивом помощи им было нанести ущерб британским интересам. Вам заплатили россияне за ваше предательство", - сказал судья.

Смит признал себя виновным по восьми пунктам обвинения в соответствии с законом об официальной тайне, касающимся его действий в период между 2020 и 2021 годами. Но судья сказал, что его подрывная деятельность началась двумя годами ранее.

Ник Прайс, глава Специального отдела по борьбе с преступностью и противодействию терроризму Королевской прокуратуры, сказал, что Смитом руководили "жадность и ненависть к нашей стране".

"Эта ненависть была ощутимой и побудила его к тому, что можно назвать действительно отвратительным поведением", - сказал он вне суда.

Министр безопасности Великобритании Том Тугендхат назвал Смита предателем. "Он предал всех нас и поставил под угрозу наше посольство и нашу страну. Я благодарен Mi-5 и их удивительным офицерам, полиции и нашим немецким партнерам за то, что он предстал перед судом и осужден", - написал Тугендхат.

Детали дела против Дэвида Смита

Прокурор Элисон Морган ранее заявила, что Смит направил письмо с "очень конфиденциальной информацией" о посольстве и его персонале генерал-майору Сергею Чухрову, российскому военному атташе в Берлине, в ноябре 2020 года.

В письме, написанном на бланке британского посольства, содержатся имена, домашние адреса и номера телефонов сотрудников посольства и прилагаются документы, автором которых является главный офицер британского посольства, занимающийся вопросами России, сказала Морган.

Обнаружение этого письма побудило британские и немецкие власти к совместному расследованию, которое судья Уолл назвал "специальной операцией".

Сначала это предполагало выдать офицера Mi-5 выдать себя за "Дмитрия", гражданина России, который оказывал помощь Британии. Позже к Смиту обратилась "Ирина", которая сказала ему, что ей нужна помощь, поскольку кто-то "передал информацию британцам, и эта информация может нанести вред России".

На записи скрытой камеры, показанной в суде, "Ирина" спрашивает, может ли Смит помочь и встретится ли он с ней снова, на что он отвечает: "Мне нужно с кое-кем поговорить, а потом, как только этот человек сможет что-то подтвердить, я готов встретиться снова".

Смита арестовали на следующий день после встречи с "Ириной" в августе 2021 года. Во время обыска в его доме в Потсдаме, Германия, был обнаружен USB-накопитель, содержавший несколько фотографий сотрудников посольства и дипломатических паспортов.

Он также снял на видео ряд конфиденциальных документов, в том числе письмо от ноября 2020 года под грифом "секретно" от тогдашних министра торговли Лиз Трасс и министра бизнеса Алока Шармы к Борису Джонсону.

Смит заявил суду, что ему стыдно за то, что он сделал, и сказал, что он снял документы после того, как выпил "семь пинтов пива", и что это "казалось хорошей идеей в то время".

Но судья отклонил заявления Смита о том, что он испытывает угрызения совести, сказав: "Ваши сожаления - это не больше, чем жалость к себе".

"Если бы вы искренне раскаялись, вы бы не солгали мне под присягой на том слушании, как это сделали. Вы были охранником в посольстве. Это не руководящая должность, но она накладывает на вас высокий уровень доверия и ответственности. Это было вашей задачей обеспечить безопасность посольства и безопасность его персонала", - добавил судья.

Как пишет The Guardian, после ареста полиция нашла в квартире охранника в Потсдаме большой флаг Российской Федерации и мягкую игрушку ротвейлера в натуральную величину в российской военной шапке.

На внутренней стороне шкафчика в посольстве Великобритании была карикатура президента России Владимира Путина в военной форме, который держал за шею бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель в нацистской форме, а также слова на немецком языке: "Россия, пожалуйста, освободи нас еще раз". Был также словарь русских нецензурных слов.

Отмечается, что Смит прекратил снимать наличные со своего текущего счета в начале февраля 2021 года, когда сфотографировал белый конверт с пятью купюрами по 100 евро и направил его жене в Telegram, а затем удалил сообщение.

Во время обыска по домашнему адресу Смита было найдено еще 800 евро в банкнотах по 100 евро, в результате чего общая сумма, которую ему заплатили, составила по крайней мере 1300 евро, хотя прокуроры считают, что это "лишь верхушка айсберга". Судья сказал, что "как не странно, нет документов, которые бы фиксировали сумму, которую он получил. "Вам заплатили российские органы власти за ваше предательство. Я считаю эти выплаты существенным фактором усиления вашей ответственности за свои действия", - сказал судья обвиняемому.

Российские шпионы в Европе

Как сообщал УНИАН, по оценкам западных спецслужб, в Германии под видом дипломатов работает наибольшее количество российских шпионов в Европе. Российских агентов находят даже в правительственных кабинетах страны. Например, в конце августа стало известно о двух чиновниках из министерства экономики Германии, которых подозревают в шпионаже в пользу России. А в октябре главу Национального агентства кибербезопасности Германии Арне Шенбома уволили из-за подозрений в связях с российской разведкой.

На днях же стало известно, что сотрудник Федеральной разведывательной службы (BND) Германии, задержанный за шпионаж в пользу РФ, должен был передать в Москву координаты установок HIMARS в Украине. В качестве вознаграждения за передачу этих данных агенту успели передать "шестизначную сумму". Именно эти деньги были найдены у него при задержании.

Ранее глава британской контрразведки Мi-5 Кен Маккаллум заявил, что за время войны РФ против Украины по российской разведывательной сети за рубежом был нанесен сильнейший удар в современной истории. Он отметил, что по всему миру было выдворено более 600 сотрудников российских посольств, из которых более 400, скорее всего, были шпионами. С одной только Великобритании было выдворено 23 российских шпиона, которые работали под дипломатическим прикрытием, заявил глава МИ-5.

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