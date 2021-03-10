В прошлом месяце специальные докладчики Агнес Калламар и Джаваид Рехман обнародовали письмо в адрес правительства Ирана, в котором был изложен ряд серьезных обвинений.

Сегодня во время работы 46-й сессии Совета ООН по правам человека Украина присоединилась к совместному заявлению Великобритании, Канады и Швеции относительно сбития Ираном самолета рейса PS752.

Читайте такжеВ Армении оппозиция заблокировала парламент и хочет прекратить деятельность других госучреждений - СМИОб этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

«Прошло чуть больше года с момента трагического сбития самолета рейса PS752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины». В результате катастрофы, вызванной двумя иранскими ракетами «земля-воздух», погибли 176 человек, многие из которых летели домой на каникулы или возвращались на учебу. Мы продолжаем оплакивать эту трагическую потерю», - говорится в заявлении.

Отмечается, что в феврале специальные докладчики Агнес Калламар и Джаваид Рехман обнародовали письмо в адрес правительства Ирана, в котором был изложен ряд серьезных обвинений.

«Главным беспокойством является то, что было нарушено право на жизнь 176 пассажиров и членов экипажа. Исходим из того, что Иран не ответил на это письмо. Нарушение Ираном обязательств по правам человека является чрезвычайно тревожным. Это осложняется сообщениями о вполне недопустимых преследованиях и угрозах членам семей некоторых жертв», - отмечается в документе.

Авторы заявления призывают Иран: безотлагательно дать ответ на письмо специального докладчика Совета ООН по правам человека Агнес Калламар; немедленно прекратить преследование и запугивание семей жертв как в Иране, так и за его пределами; обеспечить полное и прозрачное расследование уголовных дел и беспристрастное судопроизводство как часть его обязанности обеспечить справедливость для жертв этой трагедии; предоставить исчерпывающий и прозрачный отчет о событиях, приведших к этой трагедии.

Сбитие самолета МАУ в Иране

8 января 2020 года в Иране разбился самолет МАУ, который выполнял рейс по маршруту Тегеран - Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана Рухани признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки», и пообещал привлечь виновных к ответственности.

В июле Иран передал бортовые самописцы с самолета во Францию для проведения исследований.

19 октября в Тегеране заместитель министра иностранных дел Евгений Енин встретился с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифи. После встречи Енин сообщил, что Иран готов обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв сбитого самолета МАУ, независимо от их гражданства. Однако 9 декабря Енин заявил, что Иран отозвал предложение о выплате семьям погибших в катастрофе самолета МАУ.

Также, по его словам, Украина обратится в Международный суд ООН, если переговорные возможности с Ираном будет исчерпаны.

В середине декабря в Канаде выразили позицию, что расследование Ираном катастрофы самолета МАУ не вызывает доверия.

22 декабря иранское информагентство Tasnim сообщило, что иранские следователи во время видеоконференции предоставили представителям других стран, чьи граждане стали жертвами катастрофы, технический отчет о сбитии самолета МАУ.

23 декабря Енин заявил, что Украина не получала от Ирана отчет о сбитии самолета.

24 декабря министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил обеспокоенность, что Иран медлит с переговорным процессом. Он также сказал, что Украина не получила от Ирана технический отчет по самолету МАУ.

28 декабря в Иране вновь заявили, что передали Украине технический отчет о сбитии самолета МАУ.

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Автор: Тамара Отовская