Сегодня во время работы 46-й сессии Совета ООН по правам человека Украина присоединилась к совместному заявлению Великобритании, Канады и Швеции относительно сбития Ираном самолета рейса PS752.
Читайте такжеВ Армении оппозиция заблокировала парламент и хочет прекратить деятельность других госучреждений - СМИОб этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
«Прошло чуть больше года с момента трагического сбития самолета рейса PS752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины». В результате катастрофы, вызванной двумя иранскими ракетами «земля-воздух», погибли 176 человек, многие из которых летели домой на каникулы или возвращались на учебу. Мы продолжаем оплакивать эту трагическую потерю», - говорится в заявлении.
Отмечается, что в феврале специальные докладчики Агнес Калламар и Джаваид Рехман обнародовали письмо в адрес правительства Ирана, в котором был изложен ряд серьезных обвинений.
«Главным беспокойством является то, что было нарушено право на жизнь 176 пассажиров и членов экипажа. Исходим из того, что Иран не ответил на это письмо. Нарушение Ираном обязательств по правам человека является чрезвычайно тревожным. Это осложняется сообщениями о вполне недопустимых преследованиях и угрозах членам семей некоторых жертв», - отмечается в документе.
Авторы заявления призывают Иран: безотлагательно дать ответ на письмо специального докладчика Совета ООН по правам человека Агнес Калламар; немедленно прекратить преследование и запугивание семей жертв как в Иране, так и за его пределами; обеспечить полное и прозрачное расследование уголовных дел и беспристрастное судопроизводство как часть его обязанности обеспечить справедливость для жертв этой трагедии; предоставить исчерпывающий и прозрачный отчет о событиях, приведших к этой трагедии.
Сбитие самолета МАУ в Иране
- 8 января 2020 года в Иране разбился самолет МАУ, который выполнял рейс по маршруту Тегеран - Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.
- Через три дня президент Ирана Рухани признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки», и пообещал привлечь виновных к ответственности.
- В июле Иран передал бортовые самописцы с самолета во Францию для проведения исследований.
- 19 октября в Тегеране заместитель министра иностранных дел Евгений Енин встретился с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифи. После встречи Енин сообщил, что Иран готов обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв сбитого самолета МАУ, независимо от их гражданства. Однако 9 декабря Енин заявил, что Иран отозвал предложение о выплате семьям погибших в катастрофе самолета МАУ.
- Также, по его словам, Украина обратится в Международный суд ООН, если переговорные возможности с Ираном будет исчерпаны.
- В середине декабря в Канаде выразили позицию, что расследование Ираном катастрофы самолета МАУ не вызывает доверия.
- 22 декабря иранское информагентство Tasnim сообщило, что иранские следователи во время видеоконференции предоставили представителям других стран, чьи граждане стали жертвами катастрофы, технический отчет о сбитии самолета МАУ.
- 23 декабря Енин заявил, что Украина не получала от Ирана отчет о сбитии самолета.
- 24 декабря министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил обеспокоенность, что Иран медлит с переговорным процессом. Он также сказал, что Украина не получила от Ирана технический отчет по самолету МАУ.
- 28 декабря в Иране вновь заявили, что передали Украине технический отчет о сбитии самолета МАУ.
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