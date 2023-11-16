В результате косвенных переговоров с США Иран втрое уменьшил месячный объем.

Иран увеличил запасы урана, обогащенного до 60%. Со времени последнего отчета от 5 сентября этот объем вырос на 6,7 кг до 128,3 кг.

"Постоянный прогресс Ирана в обогащении до очень высоких уровней, но не способность сотрудничать с МАГАТЭ, составляет вызов, как для агентства, так и для западных государств, которые неоднократно призывали Иран изменить курс", - пишет Reuters.

Как отмечается, Иран имеет достаточно обогащенного урана для создания большего количества ядерных бомб, хотя и отрицает, что стремится получить такое оружие. Согласно определению Международного агентства по атомной энергии, Иран имеет достаточно урана близкого к оружейному, для трех атомных бомб,

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Темпы обогащения урана замедлились до примерно 3 кг в месяц, хотя в начале этого года показатель был на уровне 9 кг. По словам дипломатов, это результат косвенных переговоров с США.

"Хотя США и европейские союзники ранее угрожали принять еще одну обязательственную резолюцию против Ирана, дипломаты говорят, что на этот раз этого не произойдет. Среди причин - избегание дипломатической эскалации с Ираном, пока внимание сосредоточено на конфликте Израиля с ХАМАС в Газе", – пишет Reuters.

Ядерная программа Ирана - что известно

Ранее в Пентагоне сообщали, что Иран может производить достаточно расщепляемых материалов для одной ядерной бомбы примерно за 12 дней.

В феврале этого года Bloomberg написал, что Иран приблизился к созданию ядерной бомбы. Однако уже в марте Иран пообещал сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в отношении своей ядерной программы.

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