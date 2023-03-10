Предложенный законопроект поможет Штатам отказаться от зависимости от импортируемого из России уранового топлива.

В Соединенных Штатах Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий внесли законопроект о введении эмбарго на уран из России. Отмечается, что американская атомная промышленность готова от него отказаться.

"Каждый доллар, который мы даем России, поддерживает жестокую войну Путина против Украины. Американская атомная промышленность готова отказаться от российского урана. Первый шаг – навсегда убрать с американского рынка всю российскую энергию, включая уран", – приводят заявление сенатора от Республиканской партии Джона Баррассо на сайте комитета по энергетике и природным ресурсам Сената США.

По его словам, в американском штате Вайоминг есть ресурсы для наращивания производства урана в США. В свою очередь представитель демократов Джо Мэнчин считает, что этот законопроект поможет Штатам отказаться от зависимости от импортируемого из России уранового топлива.

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"Россия вторглась в Украину чуть более года назад, и энергетическая война Путина до сих пор не показывает никаких признаков замедления. Вторжение России полностью изменило способ покупки и продажи природного газа и нефти по всему миру, и потенциал еще больших сбоев в поставках – на этот раз в нашу цепочку поставок ядерной энергии – только увеличивается. Этот законопроект поможет гарантировать, что американские атомные энергетические компании не будут зависеть от импортируемого из России уранового топлива, и пошлет миру сильный сигнал о том, что Соединенным Штатам не нужно полагаться на Путина в материалах, необходимых для снабжения нашей страны", – подчеркнул он.

Над созданиме документа также работали демократы Мартин Хайнрик и Крис Кунс и республиканцы Синтия Ламмис и Роджер Маршалл.

Санкции против России: последние решения

В связи с принятием десятого пакета санкций ЕС против России крупнейшая в мире криптобиржа запретила россиянам покупку и продажу валюты через свой P2P-сервис.

Кроме того, один из самых больших банков Германии Commerzbank перестал проводить платежи в Россию. Он больше не осуществляет транзакции в адрес российских банков.

Недавно в Госдепе США заявили, что Штаты и Европа рассматривают возможность введения санкций против алмазной промышленности РФ. Страна-агрессор продолжает зарабатывать на бриллиантах миллиарды долларов.

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