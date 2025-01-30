Отмечается, что первый и самый очевидный шаг, который может предпринять администрация Трампа, - это обеспечить полное соблюдение последнего пакета санкций.

Санкции Запада против России уже беспрецедентны, однако новая администрация президента США Дональда Трампа все еще может многое сделать, чтобы сильнее "закрутить гайки" Москве, пишет американский журнал Foreign Policy.

"Я думаю, что администрация Байдена должна была быть более агрессивной в отношении российской энергетики раньше. Осторожность, которую они проявили, была такой же, как и в отношении военной техники. Со стратегической точки зрения задержка более широких энергетических санкций была похожа на задержку поставок оружия", - отметил бывший высокопоставленный чиновник по санкциям США, сотрудник Центра глобальной энергетической политики при Колумбийском университете Эдвард Фишман.

Как акцентируется в статье, первый и самый очевидный шаг, который может предпринять администрация Трампа, - это обеспечить полное соблюдение последнего пакета санкций, включая обозначение более 180 танкеров из так называемого "теневого флота" России.

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Другой способ - использовать силу вторичных санкций США для наказания покупателей и посредников российской нефти, которые не соблюдают ценовой предел, пишет журнал.

"Это потребовало бы угрозы санкциями банкам, нефтеперерабатывающим заводам или даже портам в таких странах, как Китай и Индия, которые покупают большую часть российской нефти", - объяснили в Foreign Policy.

В качестве альтернативы таким ограничениям администрация Трампа могла бы еще расширить санкции против танкеров, предположили в издании.

В публикации напомнили, что Европа уже обдумывает собственное санкционирование еще 70 теневых танкеров в рамках предстоящего 16-го пакета санкций против России.

"Все эти варианты следуют по той же общепризнанно самоограничивающей схеме, которой руководствовалась администрация Байдена в последние годы: целью всегда было снижение доходов от российской нефти, а не физическое изъятие большого количества нефти РФ с мирового рынка, что привело бы к резкому росту цен на сырую нефть и стало бы серьезным сдерживающим фактором для роста во всем мире", - отмечается в статье.

Именно в связи с этим в своем послании на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп призвал членов ОПЕК увеличить добычу с целью обрушения цен на нефть, что было бы более быстрым и менее тонким способом гарантировать снижение доходов Кремля.

В итоге остающиеся сомнения относительно того, где найти дополнительные баррели нефти, делают последние и самые мощные оставшиеся санкции у США такими сложными для использования. Акцентируется, что Соединенные Штаты сделали небольшой, но важный шаг в этом направлении в начале этого месяца, введя блокирующие санкции против двух небольших российских компаний, но пока не затронули крупнейшие компании.

"Администрация Байдена заложила основу санкциями против "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", но не против "Роснефти", "Лукойла", "Газпрома" или "Новатэка", - заявил Фишман.

Он добавил, что, запрещая транзакции в долларах с этими компаниями, санкции "значительно затруднят для России продажу нефти и газа, и это самый сильный вариант".

Санкции США против России - актуальное

Напомним, ранее УНИАН писал, что 10 января США ввели масштабный пакет санкций против России. Сообщалось, что данный пакет охватывает более 400 физических лиц и организаций энергетического сектора РФ, которые прямо или косвенно обеспечивают финансирование российской военной машины.

При этом особый акцент в санкциях сделан на "теневом флоте" РФ - ограничения должны препятствовать России избегать "ценовых потолков" на нефть, внедренных странами G7.

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