Семь из десяти крупнейших российских экспортеров березовой фанеры продолжают поставлять продукцию в ЕС

Компании из Российской Федерации продолжают поставлять древесину в Европейский союз вопреки санкциям. Общая сумма составила более 1,5 миллиарда евро.

В расследовании британской некоммерческой организации Earthsight отмечается, что семь из десяти крупнейших российских экспортеров березовой фанеры поставляют продукцию в страны ЕС, вопреки санкциям от июля 2022 года.

По оценке расследователей, более 500 тыс. кубометров российской древесины на сумму более 1,5 млрд евро поставили в ЕС через третьи страны, в частности Китай, Казахстан и Турцию.

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Отмечается, что объемы импорта достигли рекордного уровня в более 700 кубометров древесины, которые ежедневно попадают в порты ЕС. Кроме того, все страны-члены ЕС, вероятно, получают нелегальную фанеру, а больше всего – Польша, Германия, Испания, Португалия, Италия и Эстония.

Кроме того, выяснилось, что одна из компаний связана с Алексеем Мордашовым, попавшим под санкции, а еще одна – с Владимиром Евтушенковым, главным акционером крупнейшей лесозаготовительной компании РФ.

Также к нелегальной торговле древесиной в ЕС причастны государственные предприятия Беларуси.

Среди покупателей нелегальной древесины болгарская компания Walltopia, которая была поставщиком скалодромов для Олимпийских игр в 2024 году, эстонская Technomar & Adrem, которая сотрудничает с сетями отелей Hilton и Marriott, польская Werxal, поставляющая мебель для Black Red White, а также болгарский производитель игрушек Komfort. В список входят испанская Forest Trafic и итальянская Castellana Legnami.

Санкции против древесины из РФ - главные новости

Беларускую подсанкционную древесину экспортируют в Евросоюз под видом казахстанской. Товар направляют через Польшу с поддельными документами.

В марте 2022 года ЕС ввел санкции в отношении белорусской древесины. После этого, в течение 2022-2023 годов, особенно заметно увеличились объемы импорта древесины из Казахстана – на рекордные почти 126 миллионов евро. При этом импорт древесины из Казахстана в Польшу в прошлом году вырос почти в пять раз – с 14 млн евро до почти 68 млн.

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