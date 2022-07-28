Временный поверенный по делам РФ в Литве Сергей Рябоконь передал ноту в литовский МИД.

Банк Литвы, который обслуживает транзит в российский Калининград, намерен прекратить банковские операции с Российской Федерацией с 1 сентября. Временный поверенный по делам РФ в Литве Сергей Рябоконь уже передал соответствующую ноту в литовский МИД.

Об этом российский дипломат заявил в эфире канала пропагандистского телеканала "Россия 24".

"Я вчера был в литовском МИДе... я передал им лично ноту по 'Шяуляй банку' - разберитесь, до 1 сентября еще есть время, вы же решили калининградский транзит, вы же сняли всю напряженность... Зачем же вы, выходит, готовите второй удар по грузовому транзиту?" – заявил Рябоконь.

Как ранее сообщал УНИАН, Вильнюс ранее заявил, что запрещает железнодорожный транзит определенных российских товаров через свою территорию, в рамках европейских санкций, которые ввели против Российской Федерации из-за развязанной войны в Украине.

Позже СМИ сообщили, что Литва не пропустила на свою территорию более 30 российских грузовиков.

13 июля Европейская комиссия разрешила транзит некоторых подсанкционных товаров в Калининградскую область по железнодорожному транспорту. В связи с этим Литва с 22 июля возобновила железнодорожный транзит подсанкционных товаров в российский Калининград.

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