Санкции в действии: российским грузовикам не разрешили транзит через Литву.

Литва не пропустила на свою территорию более тридцати российских грузовиков с продуктами и товарами, которые попали под санкции ЕС.

Таможенная служба Литвы сообщила, что часть грузовиков пыталась въехать с территории Беларуси, а часть - из Калининградской области. "Автомобили, которые вернули из России и Беларуси, перевозили автозапчасти, древесину, мебель, смазочные материалы, стекло и крепкие алкогольные напитки", — говорится в сообщении таможенной службы Литвы. Введение ограничений на транзит через территорию Литвы связано с санкциями против России за войну в Украине.

Во второй половине июня власти Кремля жестко отреагировали запретом на транспортировку через Литву продукции из стали и железа. Москва называет эти действия агрессивными и враждебными. Недавно эстонцы опубликовали список товаров, которые нельзя вывозить в Россию, а также импортировать. Власти Таллинна отметили, что нарушение санкций является преступлением, которое карается штрафом или даже лишением свободы на срок до пяти лет.

В то же время с десятого августа действует запрет на перевозку, в частности, угля, а с пятого декабря – российской нефти. Власть в Вильнюсе отмечает, что транзит пассажиров и грузов через территорию Литвы, которые не подпадают под санкции ЕС, проходит без проблем.

Напомним, Литва закупила для Украины антидроны и радары Wingman.

Вас также могут заинтересовать новости: