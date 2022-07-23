После разъяснений Еврокомиссии транзит подсанкционных товаров по Литовской железной дороге в Калининградскую область РФ разрешается, а автомобильные перевозки остаются под запретом.

Литва с 22 июля возобновила железнодорожный транзит подсанкционных товаров в российский Калининград.

Об этом сообщил в эфире литовского национального радио и телевидения LRT представитель железной дороги Мантас Дубаускас, передает DW.

Он отметил, что после разъяснений Еврокомиссии транзит подсанкционных товаров по Литовской железной дороге в Калининградскую область РФ разрешается, а автомобильные перевозки остаются под запретом.

"Мы получили разъяснения", - пояснил он. Европейская комиссия предоставила их 20 июля: транзит санкционных товаров по железной дороге разрешается, тогда как автомобильные перевозки остаются под запретом.

Как ранее сообщал УНИАН, литовская железнодорожная компания LTG Cargo с 18 июня прекратила транзит подсанкционных грузов между Калининградской областью и основной территорией РФ.

Позже СМИ сообщили, что Литва не пропустила на свою территорию более 30 российских грузовиков.

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