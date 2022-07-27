Литва запретила въезд главе Русской Православной церкви патриарху Кириллу (Владимиру Гундяеву) за его постоянную поддержку военного вторжения России в Украину.
Как сообщает LRT, он не сможет посещать Литву по меньшей мере до 23 июня 2027 года.
Патриарха еще 23 июня добавили в список нежелательных лиц без публичного объявления до сегодняшнего дня.
Как сообщили в Министерстве внутренних дел Литвы, российский патриарх попал в этот список за намеренное отрицание территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за оправдание и поддержку агрессивных действий России, которые грубо нарушают нормы и принципы международного права.
"Патриарх Кирилл, близкий соратник Владимира Путина, является одним из наиболее активных сторонников войны против Украины, и неоднократно публично и положительно говорил про агрессию России", - говорится в комментарии литовского МВД.
"Патриарх Кирилл открыто называет украинский народ в российских пропагандистских медиа как "участников нацистского режима", которых надо депортировать или уничтожить. 27 февраля 2022 года патриарх Кирилл благословил русские войска, привлеченные к войне против Украины, и дал каноническое оправдание для войны России", - сказано в сообщении.
Как ранее сообщал УНИАН, 16 июля правительство Великобритании ввело новые санкции в отношении Российской Федерации. Отдельно, ограничения коснутся главы русской православной церкви патриарха Кирилла.
8 июля Канада объявила о введении дополнительных санкций против российских агентов дезинформации и пропаганды в связи с незаконным и неоправданным вторжением России в Украину. В санкционном списке оказался патриарх Кирилл.
Вас также могут заинтересовать новости:
- США не видят признаков того, что Россия купила у Ирана беспилотники
- В британской разведке назвали цели визитов Лаврова в африканские страны
- Байден проведет телефонный разговор с Си Цзиньпином: что планируют обсудить