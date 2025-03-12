По словам Линдси Грэма, США наложат санкции и на те страны, которые покупают российские товары.

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм надеется, что РФ согласится на 30-дневное перемирие. По его словам, если этого не произойдет, то США должны наложить на Россию санкции. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

"Я очень рад услышать, что Украина согласилась на предложение Соединенных Штатов по 30-дневному прекращению огня. Команда Трампа - молодцы. Надеюсь, Россия последует за ней. Если Россия откажется, мы должны наложить на нее санкции", - отметил Грэм.

Сенатор подчеркнул, что введет санкции, которые поддерживает Конгресс, которые не только повлияют на РФ, но и наложат ограничения и пошлины на страны, которые покупают российские товары, включая нефть, газ и уран.

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"Россия уже давно должна почувствовать непреодолимую экономическую боль в результате своего грубого вторжения в Украину. Я аплодирую (усилиям - УНИАН) президента Дональда Трампа по скорейшему прекращению этой варварской войны", - подчеркнул Грэм.

Санкции против РФ - последние новости

Ранее Линдси Грэм сообщил, что на этой неделе США представят новые санкции против РФ. По его словам, если россияне не сядут за стол переговоров, то США должны усилить санкции, как и предлагал президент Трамп.

Также сообщалось, что Великобритания введет новые персональные санкции против кремлевской элиты. Такие ограничения не позволят кремлевской элите въезжать на территорию Великобритании на неопределенный срок.

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