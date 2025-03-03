Зеленский напомнил о готовности уйти с должности в обмен на НАТО и окончание войны. А указывать на счет выборов украинцам никто не может.

Президент Владимир Зеленский считает, что чиновники других стран не могут говорить Украине, когда проводить выборы и менять президента.

В ходе беседы с журналистами у Зеленского спросили: "Сенатор США Линдси Грэм сказал, что вам следует подумать об уходе с должности президента Украины".

"Это выглядит так, что граждане других стран рассказывают украинцам, какой у них должен быть президент. Особенно если эти люди занимают официальные должности", - ответил Зеленский.

"Я могу дать ему гражданство Украины. Он станет гражданином нашей страны и тогда его голос будет набирать вес. И я его, как гражданина Украины, буду слышать с точки зрения, кто должен быть президентом", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что готов уйти с должности в обмен на вступление Украины в НАТО. "Получится, что надо договариваться со мной. А я сказал, что меняю на НАТО. Если есть НАТО и война закончилась - значит я выполнил свою миссию", - сказал глава государства.

Напомним, сенатор Линдси Грэм распространяет тезис о том, что Украиной должен управлять "кто-то другой", а не Зеленский.

Выборы в Украине

Выборы в Украине в ближайшее время маловероятны, так как для этого отсутствует безопасность, а значительная часть инфраструктуры уничтожена, заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко.

Бывший командующий ВСУ Валерий Залужный пока не готов сказать, будет ли он баллотироваться на послевоенных выборах. Он сказал, что прежде чем отвечать на вопросы об участии в выборах, надо установить условия, при которых "такие вопросы будут уместны".

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